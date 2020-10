TOP 14 : La Section Paloise arrache le match nul contre le Lou au stade du hameau (29-29)

Après une défaite la semaine passé face à Brive, les joueurs de Fred Manca et Nicolas Godignon ont affrontés une valeureuse équipe du Lou à domicile, au stade du Hameau pour la 4eme journée du Top 14. La rencontre était un véritable enjeu pour le Lou qui n'a gagné qu'une seule de ces 3 dernières oppositions. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir le compteur se débloquer, à peine 4 minutes après le coup d'envoi, les palois étaient menés 10 à 0. Antoine Hastoy réussira ses 4 pénalités, réduisant le score à 12 - 16 à la Mi-temps.

Au retour du vestiaire, les verts et blancs afficheront un visage identique à celui observé en début de rencontre. Le manque de concrétisation et de réalisme permettra au Lou d'engranger quelques points supplémentaires. Il faudra attendre les 10 dernières minutes de la rencontre pour voir un sursaut des verts et blancs. Thibault Daubagna offrira le premier essai pour la section, qui sera transformé par Hastoy et c'est finalement Elliot Roudil qui inscrira l'essai libérateur pour la section au delà de la sirène.

Les deux équipes se quittent sur ce score de parité 29-29. Les verts et blancs vont devoir déjà préparer leur prochaine rencontre face à L'Union Bordeaux-Bègles, samedi prochain sur la pelouse du Hameau.