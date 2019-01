Top 14 : la Section Paloise attendue de pied ferme à Perpignan

Perpignan, France

C'est juré, personne à la Section ne veut penser à l'effet que leur ferait d'être la première équipe de la saison à s'incliner face à Perpignan. « On va penser à la victoire et être positif, hein » nous interpelle Julien Delannoy quand la question est évoquée. « Si on pense à ça, on risque de déjouer » confirme le talonneur Quentin Lespiaucq. La mission donc, faire les choses proprement et sans commettre trop de fautes, Simon Mannix a lourdement insisté là-dessus lors de l'entraînement délocalisé à Morlaàs jeudi.

Fred Manca : « Un match d'une importance capitale » Copier

Se donner un peu plus d'air

Au classement, même si un gouffre sépare la Section du top 6, une victoire permettrait surtout de prendre une avance un peu plus confortable sur les poursuivants directs des Béarnais. Après ce match dans le Roussillon, la Section stoppera pour deux semaines, le temps de laisse démarrer le Tournoi des Six Nations. Puis l'enchaînement Castres-Toulon positionnera les Béarnais un peu plus clairement dans la hiérarchie du championnat... Tout ça à condition bien sûr de ne pas être les premiers à repartir la tête basse d'Aimé-Giral.

Perpignan / Section Paloise, c'est à vivre dès 17h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !

Les équipes

Perpignan : 15. Jackson ; 14. Sau, 13. Taumoepeau, 12. Piukala, 11. Pujol ; 10. Selponi, 9. Ecochard ; 7. Chateau, 8. Mamea Lemalu, 6. Bachelier ; 5. Botha, 4. Labouteley ; 3. Boutemanni, 2. Carbou, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Leiataua, 17. Walcker, 18. Vivalda, 19. Eru, 20. Faleafa, 21. Mélé, 22. Bousquet, 23. Müller.

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Fumat, 13. Stanley, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. C. Slade, 9. Daubagna ; 7. Pesenti, 8. S. Armitage, 6. Mowen ; 5. Delannoy, 4. Ramsay ; 3. Adriaanse, 2. Lespiaucq, 1. Moïse.

Remplaçants : 16. Bouchet, 17. Mackintosh, 18. Foley, 19. Butler, 20. Habel-Kuffner, 21. C. Le Bail, 22. Hastoy, 23. Tierney.