Top 14 : la Section Paloise compte sur le travail "zéro talent" pour embêter le Racing

Après une entame de saison réussie et prometteuse, les Béarnais ont chuté lourdement à Clermont et contre La Rochelle. Plus que le résultat, c'est la manière et les écueils qui se répètent qui ont de quoi interpeller. Des doutes que veulent balayer les Béarnais en se montrant à la hauteur, dans le contenu au moins, sur la pelouse de l'Arena du Racing.

Alexandre Dumoulin : "On sait qu'on peut être dangereux contre ces équipes" Copier

Être irréprochables dans les attitudes

C'est une constante depuis le début de saison, la Section manque ses entames. La défaite à domicile contre La Rochelle (24-35) a plus largement mis en lumière un manque d'agressivité et d'activité durant toute la première mi-temps. Un bilan que ne digère pas le pilier sud-africain Lourens Adriaanse, qui veut que l'équipe se montre à nouveau sous son meilleur jour au Racing : "Il faut qu'on soit en place sur tout ce qui demande zéro talent : bouger vite, défendre, être sous les jeux au pied... Si on perd le match parce qu'ils font un match énorme, ok, mais on ne peut pas perdre ce match parce qu'on n' est pas en place".

Le co-manager Fred Manca insiste lui aussi justement sur "toute l'énergie à mettre sur les déplacements, le combat, et tous les compartiments qui nécessitent zéro talent". C'est la clé identifiée par la Section Paloise pour tenir tête au vice-champion d'Europe, privé de certains joueurs, chahuté mais vainqueur au Stade Français (25-27), et capable d'arracher un bonus défensif à Castres (28-26).

Les équipes

Racing 92 : 15 Beale ; 14. D. Taofifenua, 13. Klemenczak, 12. Chavancy (cap), 11. Dupichot ; 10. Gibert, 9. Machenaud ; 7. Sanconnie, 8. Tanga, 6. Lauret ; 5. Bird, 4. L. Jones ; 3. Colombe, 2. Le Guen, 1. Kolingar.

Remplaçants : 16. Maiau, 17. Gogichashvili, 18. D. Ryan, 19. Chouzenoux, 20. Le Garrec, 21. Trinh-Duc, 22. D. Laborde, 23. Oz.

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Tuimaba, 13. Roudil, 12. Dumoulin, 11. Vatubua ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Habel-Kuffner, 8. L. Whitelock, 6. Puech (cap) ; 5. Metz, 4. Cummins ; 3. Adriaanse, 12. Lespiaucq, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Odishvili, 18. Pesenti, 19. Ugena, 20. Marques, 21. Debaes, 22. Bonneval, 23. Corato.

Racing 92 / Section Paloise, rendez-vous dès 17h45 pour l'avant-match sur France Bleu Béarn Bigorre !