Top 14 : la Section Paloise avec Ramsay, Whitelock et Colombet face à Brive

Antoine Hastoy et la Section vont retrouver des Brivistes qui ne leurs réussissent pas ces derniers mois.

Dire que ce premier match de l'année au Hameau donnera la tendance de la phase retour est sans doute exagéré. Il indiquera, a minima, la manière dont les Palois sont remis de leurs trois semaines de repos forcé, entre un match gagné sur tapis vert face aux Saracens, un match reporté au Racing, et une semaine d'isolement pour tout le monde. Le point positif, c'est que Zack Henry, par exemple, a profité de tout ça pour faire son retour dans le groupe. Côté briviste, le dernier match remonte au 4 décembre dernier et une gifle monumentale reçue à Lyon, 41-0. La Section Paloise n'oublie pas qu'elle reste sur trois défaites face au CAB, dont une la saison dernière au Hameau, en janvier dernier, qui avait replongé la Section dans le doute. À l'équipe de Sébastien Piqueronies d'éviter cette fois la gueule de bois post-Nouvel An.

Les équipes

Section Paloise : 15. Colombet ; 14. Pinto, 13. Manu, 12. Decron, 11. Tuimaba ; 10. Hastoy, 9. C. Le Bail ; 7. L. Whitelock, 8. Joseph, 6. Gorgadze ; 5. Metz, 4. Ramsay ; 3. Corato, 2. L. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Calles, 18. Puech, 19. Habel-Kuffner, 20. Levron, 21. Henry, 22. Vatubua, 23. Yaméogo.

CA Brive : 15. Jurand ; 14. Bituniyata, 13. Tuicuvu, 12. Lee, 11. Muller ; 10. Hervé, 9. Lobzhanidze ; 7. Hirèche (cap), 8. R. Marais, 6. E. Abadie ; 5. Paulos, 4. Ratuva ; 3. Japaridze, 2. Matu'u, 1. Chauvac.

Remplaçants : 16. Narisia, 17. D. Brennan, 18. Lebas, 19. Voisin, 20. P. Abadie, 21. Laranjeira, 22. Galaga, 23. Bekoshvili.

Section Paloise / CA Brive, coup d'envoi à 14 heures ce dimanche, avant-match et match à vivre en intégralité dès 13h45 avec France Bleu Béarn Bigorre !