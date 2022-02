Top 14 : la Section Paloise avec Roudil et Colombet au centre face à La Rochelle

La Section Paloise (9e) mise sur Roudil et Colombet au centre face à La Rochelle (8e)... et espère enchaîner une quatrième victoire consécutive au Hameau ce samedi à 17h15. Ce serait inédit depuis mars 2018.

Pour la Section Paloise, la majorité des voyants sont au vert au moment de recevoir La Rochelle. Seul "hic", cette infirmerie toujours bien remplie, à laquelle s'ajoute les absences de Tumua Manu et Jale Vatubua tous les deux suspendus après leurs cartons rouges face au Stade Toulousain, et dans l'attente de leur passage devant la commission de discipline en milieu de semaine prochaine. Sportivement, les Béarnais sont sur une pente très positive depuis un mois et abordent en confiance la réception du Stade Rochelais, finaliste malheureux la saison dernière en championnat et en Champions Cup. À la Section, Beka Gorgadze a été laissé à disposition de sa sélection nationale alors que Jordan Joseph a été libéré par les Bleus. Du côté des Maritimes, Uini Atonio, Grégory Alldritt, Jonathan Danty, ont été retenus par le XV de France à la différence de Thomas Lavault et Jules Favre, alignés ce week-end.

En cas de victoire, la Section Paloise s'offrirait une 4e victoire consécutive cette saison au Hameau, un 7e match sans défaite à la maison, ce qui serait inédit depuis mars 2018. Cela fait aussi 4 ans que les Vert et Blanc n'ont pas battu La Rochelle... une seule victoire sur les onze derniers matchs depuis 2011 !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les équipes

Section Paloise : 15. Carol ; 14. Pinto, 13. Colombet, 12. Roudil, 11. Tuimaba ; 10. Hastoy, 9. C. Le Bail ; 7. Puech, 8. Joseph, 6. Habel-Kuffner ; 5. Tagitagivalu, 4. Cummins ; 3. Corato, 2. L. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Calles, 18. Ramsay, 19. Metz, 20. Hewat, 21. Daubagna, 22. Debaes, 23. Tokolahi.

Stade Rochelais : 15. Popelin ; 14. Favre, 13. Rhule, 12. Botia, 11. Pi. Boudehent ; 10. West, 9. Kerr-Barlow ; 7. Bourdeau, 8. Vito, 6. Liebenberg ; 5. Skelton, 4. Sazy (cap) ; 3. Sclavi, 2. Bourgarit, 1. Priso.

Remplaçants : 16. F. Bosch, 17. Aouf, 18. Lauvault, 19. Haddad, 20. Berjon, 21. Sinzelle, 22. Buliruarua, 23. Papidze.

Section Paloise / La Rochelle, coup d'envoi à 17h15 ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !