Top 14 : la Section Paloise avec ses internationaux à La Rochelle

Ce week-end à La Rochelle, il y a le marathon ! Un des plus importants de France, mais il aura lieu le dimanche... que la Section Paloise ne s'y trompe pas et ne transforme pas son match en Charente-Maritime, la veille, en calvaire longue distance comme c'est trop souvent le cas ces dernières saisons : 46 points en moyenne encaissés en six déplacements depuis la remontée des Vert et Blanc, aucune victoire. Si côté Rochelais, Grégory Aldritt et Jonathan Danty – tous deux de l'exploit du XV de France face à la Nouvelle-Zélande – sont laissés au repos, tous les internationaux "valides" seront sur le pré côté Palois : Fisi'ihoi, Gorgadze, Tuimaba (premières sélections lors de cette tournée avec deux essais à la clé), sans oublier Habel-Kuffner et Corato qui ont joué avec les Barbarians et Clovis Le Bail, joueur supplémentaire le week-end dernier avec le XV de France.

Les équipes

La Rochelle : 15. Dulin ; 14. A. Retière, 13. Sinzelle, 12. Favre, 11. Rhule ; 10. West, 9. J. Le Bail ; 7. Gourdon, 8. Vito, 6. Liebenberg ; 5. Skelton, 4. Sazy (cap) ; 3. Herrera, 2. Bourgarit, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Lagrange, 17. Priso, 18. Lavault, 19. Pa. Boudehent, 20. Kerr-Barlow, 21. Popelin, 22. Botia, 23. Atonio.

Section Paloise : 15. Colombet ; 14. Manu, 13. Roudil, 12. Decron, 11. Tuimaba ; 10. Hastoy, 9. Le Bail ; 7. L. Whitelock (cap), 8. Gorgadze, 6. Habel-Kuffner ; 5. Metz, 4. Cummins ; 3. Corato, 2. Delhommel, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Sénéca, 18. Delannoy, 19. Puech, 20. Daubagna, 21. Dumoulin, 22. Pinto, 23. Tokolahi.

La Rochelle / Section Paloise, coup d'envoi à 15 heures ce samedi, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !