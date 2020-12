Top 14 : La Section Paloise écarte le duo d'entraîneurs Godignon/Manca

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, le club annonce que Nicolas Godignon et Fred Manca ne prépareront pas les prochains matchs de la Section Paloise. Ils payent les six défaites consécutives en Top 14.

Nicolas Godignon et Fred Manca n'encadrent plus le groupe pro

Le communiqué du club ne fait que quelques lignes, et dans ce genre de communiqué plus c'est court, plus les mots sont choisis. Il est écrit que Nicolas Godignon et Frédéric Manca ne participeront plus à la préparation DES matchs. Au pluriel, il faut donc comprendre que cette mesure est apparemment définitive.

Dans le paragraphe suivant, il est écrit que le trio Domingo, Lanne-Petit, Tito va préparer LE prochain match. Au singulier, c’est-à-dire celui de samedi en Coupe d’Europe contre Worcester. On en déduit donc qu’il va y avoir des annonces bientôt, et que l’encadrement technique du groupe pro, celui qui va remplacer le duo Gaudignon/Manca n’est pas encore connu.

On sent bien que l’état d’esprit du tout début de saison, celui de la victoire a Montpellier s’est étiolé au fil des matchs. L’équipe produit peu de choses autour de sa grosse mêlée et de sa bonne conquête.

Comme disait Nicolas Godignon à son arrivée à Pau. "Un entraîneur est toujours entre deux crises. Celle qui te fait venir et celle qui te fait partir."