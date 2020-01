Top 14 : la Section Paloise en quête de rachat face à La Rochelle

La Section Paloise qui reste sur trois défaites de rang en Top 14 et a déjà perdu trois fois à domicile en championnat sait qu'elle n'a plus le droit à l'erreur ce samedi face à La Rochelle (20h45), sous peine de se retrouver dans une situation délicate à mi-saison.

Pau, France

La Section Paloise (10e) a matière à broyer du noir en ce moment entre la série de trois défaites consécutives en Top 14, une "touchite" aigüe (une inflammation de la touche, dixit Nicolas Godignon), les faits d'arbitrages peu favorables, la suspension de Ben Smith ou encore la cascade de blessés à laquelle se sont ajoutés ces derniers jours Boughanmi et Fisi'ihoi... "Ça mine" reconnait forcément le demi de mêlée Samuel Marques, même si les Béarnais ne cèdent rien au défaitisme, et croient au rebond face à La Rochelle (5e) pour le premier match de 2020.

Nicolas Godignon avant Section Paloise / Stade Rochelais Copier

"Pas le droit à la défaite"

Avant le triptyque Stade Français, UBB, La Rochelle, les joueurs de la Section annonçaient que cet enchaînement permettrait de savoir le rôle qu'aurait à jouer le club dans la deuxième partie de saison. Après deux défaites, certes bonifiées, "on n'a pas le droit à la défaite" juge Samuel Marques, particulièrement déterminé avant la rencontre face aux Rochelais, "ça va être rude, ça va taper fort, si on ne répond pas présent on va de nouveau vers une déconvenue" prévient aussi le demi de mêlée.

L'un des principaux chantiers de la semaine aura été de retrouver une certaine confiance en touche après les sept ballons perdus contre l'UBB. Plus globalement, la Section est l'équipe qui perd le plus de ballons en touche depuis le début du championnat selon les chiffres de la Ligue Nationale de Rugby. "On a essayé de gommer tout ce qui peut altérer la confiance, dévoile le 3e ligne et capitaine de touche Martin Puech, les annonces imprécises, les indécisions durant la phase préparation. Si on a confiance et qu'on panique pas, normalement tout rentre dans l'ordre".

Samuel Marques avant Section Paloise / La Rochelle Copier

Retours de Pointud et Votu

Sans lien direct avec les soucis en touche évoqués, le staff a fait le choix de lancer dès l'entame de match Lucas Rey – auteur d'une bonne entrée contre l'UBB – comme titulaire, alors que ce match marque aussi les retours à la compétition de Lucas Pointud (divers pépins ces dernières semaines) et de Watisoni Votu, gêné lui ces derniers temps pars une hernie inguinale. L'absence de Tom Taylor (commotion en fin de match contre l'UBB) obligera Thibault Daubagna à couvrir les deux postes de la charnière sur le banc, alors que le Néo-Zélandais Daniel Ramsay va porter le brassard de capitaine pour la première fois de la saison.

Côté rochelais, des retours aussi : celui de Geoffrey Doumayrou en tant que titulaire, et ceux de Uini Atonio et Wiaan Liebenberg comme remplaçants. L'habituel capitaine, Romain Sazy, est blessé alors que la charnière Kerr-Barlow / Plisson est reconduite pour un deuxième match consécutif. Le joueur transfuge du Stade Français a déjà inscrit 31 points sous ses nouvelles couleurs en trois matchs de Top 14.

Section Paloise / Stade Rochelais, c'est à vivre ce samedi soir dès 20h15 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Pinto, 13. Dumoulin, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Marques ; 7. Puech, 8. L. Whitelock, 6. Waqaniburotu ; 5. Metz, 4. Ramsay (cap) ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey, 1. Pointud.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Moïse, 18. Delannoy, 19. Erbani, 20. Daubagna, 21. Nueno, 22. Septar, 23. Hamadache.

Stade Rochelais : 15. Sinzelle ; 14. Favre, 13. Doumayrou, 12. Botia, 11. Rattez ; 10. Plisson, 9. Kerr-Barlow ; 7. Gourdon, 8. Vito (cap), 6. L. Timani ; 5. Tanguy, 4. Lavault ; 3. Herrera, 2. F. Bosch, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Lebrun, 17. Corbel, 18. Leroux, 19. Liebenberg, 20. Berjon, 21. James, 22. Aguillon, 23. Atonio.