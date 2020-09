Top 14 : la Section Paloise entame sa reconquête à Montpellier

188 jours après, la Section va retrouver Montpellier ! Il y a à peine plus de six mois, les Béarnais s’imposaient 19-15 au Hameau face aux Héraultais et sortaient de la zone rouge. Derrière, rideau. Le début de l’épidémie de covid-19 et le confinement ont sonné la fin de la saison 2019/2020, et hasard du calendrier, c’est donc face à ces mêmes montpelliérains que les hommes du duo Godignon-Manca vont attaquer l'exercice 2020/2021.

Une longue préparation, toujours des incertitudes

Pour préparer ce rendez-vous et cette nouvelle saison, les Palois ont avalé une préparation de huit semaines « quasi » normale : du physique d’abord, et du rugby intégré peu à peu. Seule différence, le lourd protocole sanitaire mis en place pour éviter que le coronavirus ne trouble le quotidien du club. Dans sa préparation, la Section Paloise a battu Bayonne (33-19) en produisant une belle partition offensive à 14 contre 15, puis s’est imposée à Biarritz (7-5) au terme d’une bataille farouche défensive, et s’est finalement inclinée au Hameau contre Castres (14-12), montrant bien que le rodage n’était pas encore terminé.

Différence notable, le MHR n’a pu disputer qu’un seul match de préparation - pour une victoire poussive 19-13 contre Aurillac - à cause de l’épidémie de covid-19, et s’avance donc un peu vers l’inconnu au moment de démarrer sa saison. "C'est une équipe qui a l'habitude, avec les phases finales ces saisons dernières, d'avoir des préparations raccourcies à un ou deux matchs", tempère Nicolas Godignon, qui n'oublie pas que depuis quatre ans, la Section Paloise rentre de Montpellier en y ayant subit de lourds revers (défaite 43-16 en moyenne ces quatre dernières saisons). Reste que face à cette formation montpelliéraine sans doute un peu sans repères, et touchée cette semaine par deux cas de covid-19, la Section Paloise a l'occasion de créer une première surprise dans ce championnat qui s'annonce forcément particulier.

Le maintien d'abord

Les joueurs et le staff ne le cachent pas, l'objectif principal cette saison sera de décrocher un maintien tranquille. "Quand on regarde nos deux dernières saison, dire que le maintien doit être acquis avant toute chose ce n'est pas manquer d'humilité ou avoir un discours d'humilité, on a pas autre chose en tête que de s'assurer le maintien le plus vite possible", confirme DDD. Cette ambition passera par le fait de retrouver de la solidité au Hameau où les Béarnais se sont inclinés 12 fois ces deux dernières saisons en championnat (sur 22 matchs disputés). "On veut trouver de la régularité, assure l'expérimenté Julien Fumat, c'est ce qui va être important, les résultats en découleront".

Pour ce début de saison, la Section Paloise pourra compter sur deux de ses recrues dans la ligne de 3/4 : l'ouvreur Mike Harris, le polyvalent Eliott Roudil. La mauvaise nouvelle de cette première journée, c'est la blessure (ischios) du pilier droit Siegfried Fisi'ihoi, c'est l'Argentin Nacho Calles qui débutera la rencontre à son poste, Geoffrey Moïse sera amené à rentrer en cours de partie.

Les équipes

Montpellier : 15. Bouthier ; 14. Ngandebe, 13. Serfontein, 12. A. Vincent, 11. Rattez ; 10. Pollard, 9. Paillaugue ; 7. Y. Camara, 8. Timu, 6. Galletier ; 5. Willemse, 4. Van Rensburg ; 3. Lamositele, 2. Guirado, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. B. Du Plessis, 17. Fichten, 18. Chalureau, 19. Bécognée, 20. Reinach, 21. Lozowski, 22. Reilhac, 23. D. Brennan.

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Fumat, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Le Bail ; 7. Gunther ; 8. Habel-Kuffner, 6. Puech ; 5. Metz, 4. Pesenti ; 3. Boughanmi, 2. Lespiaucq, 1. Calles.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Moïse, 18. Erbani, 19. Tagitagivalu, 20. Daubagna, 21. Harris, 22. Dumoulin, 23. Adriaanse.

Montpellier / Section Paloise, c'est à vivre ce vendredi soir dès 20h15 sur France Bleu Béarn Bigorre !

