Top 14 - La Section Paloise balayée par La Rochelle au Hameau (13-44)

Pau, France

Les Palois avaient encore en tête de viser la première moitié du classement avant ce match, ils sont désormais forcés de penser maintien après cette nouvelle défaite, la quatrième consécutive. La Rochelle a dominé les débats tout le match et s'impose finalement 44-13 au Hameau.

Du mieux en touche, du pire ailleurs

Le début de match ne laissait pourtant pas penser que les Palois allaient craquer à ce point. Beaucoup de défauts semblent corrigés dans les premières minutes, à commencer par les touches qui avaient en partie coûté le match contre l'UBB dimanche dernier.

Mais c'est bien le Stade Rochelais qui va prendre les devants, dès la 5e minute grâce à Plisson (0-3). Ce dernier va même s'offrir son premier essai sous le maillot rochelais (3-20, 30e) sur une interception, après un premier essai inscrit un peu plus tôt par Lavault pour les Maritimes. Si La Rochelle domine, la Section s'offre quand même le droit d'espérer encore grâce à un essai de Marques juste avant la pause (10-20, 38e).

Mais la deuxième mi-temps se joue à sens unique et La Rochelle s'amuse des Vert et Blanc. Les 10 points de retard vont devenir 31 et l'addition aurait pu être plus salée encore. La Rochelle prend des allures de bête noire pour les Béarnais qui avaient subi une première humiliation. C'est la quatrième défaite à domicile depuis le début de la saison pour la Section Paloise.