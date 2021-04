Top 14 : la Section Paloise face à Bayonne pour y croire encore

La Section Paloise reçoit Bayonne ce vendredi soir, match importantissime du bas de tableau. On se rend compte avant cette rencontre que dans une équipe de rugby, comme partout, il y a les réalistes et les optimistes. Dans la première catégorie, rangez le 3/4 centre Eliott Roudil : "Si on perd ce match on n'a plus qu'à préparer le barrage, la 13e place sera pour nous" ; dans la deuxième, le 3e ligne Giovanni Habel-Kuffner fait figure de chef de file : "On ne pense pas aussi loin, il restera quoi qu'il arrive d'autres matchs à jouer". Aucun des deux n'a fondamentalement tort, tout est donc question de perception. Toujours est-il que dans ce sprint final, la dynamique que créera une victoire ou une défaite donnera le ton des cinq matchs qui resteront à jouer.

Une charnière "DD" à la Section

Pour ce match, la Section sera privée de son chef d'orchestre, Antoine Hastoy, le meilleur réalisateur du Top 14. Blessé face à Castres, il manquera ce vendredi sa première feuille de match en championnat de la saison, c'est dire son importance pour l'équipe. Son remplaçant s'appelle Thibault Debaes, 19 ans, 7 apparitions dont 2 titularisations cette saison en Top 14. "Thibault c'est un jeune plein d'espoir pour le rugby français... C'était notre titulaire à Lyon et on avait gagné", rassure Eliott Roudil, "ça fait trois semaines qu'on sait qu'Antoine ne sera pas là, on a pu travailler comme il faut nos lancements et notre tactique", enchaîne Giovanni Habel-Kuffner.

Hors terrain, la Section Paloise aborde également ce match privée d'un de ses trois entraîneurs, Thomas Domingo a été testé positif au covid-19 en début de semaine. Reste que dans ce duel entre voisins, il n'y a plus de question à se poser pour les Béarnais qui comptent à cet instant 7 points de retard sur la 12e place. Le calendrier après ce week-end ne sera pas favorable à la Section, comparativement au programme qui attend l'Aviron, raison de plus pour ne pas griller la (dernière) cartouche qui se présente, pour ne pas jouer l'avenir du club sur un match sec face à un prétendant issu de ProD2 dans deux mois.

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Manu, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Tuimaba ; 10. Debaes, 9. Daubagna ; 7. Tagitagivalu, 8. L. Whitelock, 6. Habel-Kuffner ; 5. Philip, 4. Metz ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Fisi'ihoi, 18. Ramsay, 19. Pesenti, 20. C. Le Bail, 21. Marques, 22. Pinto, 23. Corato.

Aviron Bayonnais : 15. Germain ; 14. Luc, 13. Muscarditz, 12. Lestrade, 11. Duhau ; 10. Lafage, 9. Ruru ; 7. Heguy, 8. Amosa, 6. Duputs ; 5. Mikautadze, 4. Galarza ; 3. Nixon, 2. Ulugia, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Delonca, 17. Pelo, 18. Luamanu, 19. Usarraga, 20. Rouet, 21. Hingano, 22. Monribot, 23. Afatia.

Section Paloise / Aviron Bayonnais, match à vivre en intégralité ce vendredi soir avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 20h15 pour l'avant-match !