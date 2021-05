Top 14 : la Section Paloise n'a pas le droit à l'erreur à Agen

Pour son premier match en tant que manager de la Section Paloise, Sébastien Piqueronies va très vite connaître les joies d'un match à forte pression. Parce que si Agen est déjà condamné à la ProD2 en fin de saison et que les joueurs de Régis Sonnes (qui a succédé à Christophe Laussucq à la tête de l'équipe en cours de saison) n'ont pas remporté le moindre match cette saison en Top 14, ils font de la réception de l'avant-dernier LE rendez-vous de leur fin de saison.

Pas l'heure de penser aux autres

Malgré ce contexte, pesant s'il en est, Thibault Daubagna évacue l'enjeu de ne pas être la première équipe cette saison à s'incliner face au SUA : "Partir avec cette idée c'est le risque de se mettre encore une pression supplémentaire, on a décidé de laisser le côté émotionnel de côté, et de se concentrer sur nos processus, nos qualités comme notre forte conquête, on est confiant là-dessus". Après le coup de sifflet final il sera temps de faire les comptes, mais si la Section s'impose et que dans le même temps les Bayonnais craquent encore à domicile, cette fois face à l'UBB, la lutte pour éviter la 13e place sera véritablement relancée à trois journées de la fin du championnat.

Ce match à Agen ne sera pas que le premier du nouveau manager palois, il sera aussi le baptême de l'ouvreur Sud-Africain Elton Jantjies avec les Vert et Blanc. Il sera associé à Thibault Daubagna à la charnière. "Elton s'est rapidement intégré, maintenant ça va être à nous de le mettre le plus à l'aise possible. C'est un joueur de classe internationale, il a beaucoup à nous apporter", détaille le demi de mêlée béarnais. En l'absence au poste de pilier gauche de "Nacho" Calles (fracture de l'avant-bras), c'est le jeune Téo Bordenave (19 ans) qui est placé sur le banc au relais de Siegfried Fisi'ihoi. Derrière, Vincent Pinto, que connait bien Sébastien Piqueronies, retrouve une place de titulaire pour la première fois depuis le 24 janvier dernier.

Les équipes

Agen : 15. Buttin, 14. Tolot, 13. Garrigues, 12. Vaha, 11. Railevu ; 10. R. Lagarde, 9. Abadie ; 7. Jegerlehner, 8. Briatte (cap), 6. Maravat ; 5. Phillips, 4. Zafra ; 3. Ryan, 2. Martinez, 1. Tetrashvili.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Vanai, 18. Vernet, 19. Hocquet, 20. Cottin, 21. Lacombe, 22. Puletua, 23. T. Falatea.

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Pinto, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Tuimaba ; 10. Jantjies, 9. Daubagna ; 7. Habel-Kuffner, 8. L. Whitelock, 6. Tagitagivalu ; 5. Philip, 4. Pesenti ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Bordenave, 18. Metz, 19. Ramsay, 20. C. Le Bail, 21. Dumoulin, 22. Mogg, 23. Van Dyk.

Agen / Section Paloise, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous ce samedi dès 17h15 pour l'avant-match !