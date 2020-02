Top 14 : la Section Paloise n'a plus le temps de perdre face à Clermont

Pau, France

Qu'il semble loin le temps où, mi-septembre 2019, les Béarnais s'offraient le scalp de Clermont à Marcel-Michelin (37-28) pour prendre la 3e place du Top 14... Depuis, seulement deux victoires pour huit défaites, et une bien moins enviable 11e place. L'heure n'est pas encore à l'affolement, et pour que ce ne soit pas le cas d'ici début juin, la Section sait qu'elle doit recommencer à gagner.

Enfin souverains au Hameau ?

La Section Paloise reste sur trois défaites consécutives dans son stade (Toulon, UBB et La Rochelle), et en compte quatre depuis le début de la saison, c'est trop pour avancer serein dans un Top 14 ultra-serré. De la à faire naître une certaine pression au moment d'accueillir Clermont ? Fred Manca répond par l'affirmative sans y voir un handicap : "Il faut l'accepter, il y a de la pression qui te transcende. Évidemment ce match et son résultat sont importants, on en est conscient, mais parfois, souvent, la pression te pousse à faire des choses extraordinaires et c'est ça qu'il faut aller chercher".

D'autant que la Section va vouloir effacer le traumatisme, disséqué mais pas effacé, de la défaite ubuesque à Brive où, après 60 minutes de bonne facture, les Béarnais ont balayé le château de cartes qu'ils venaient de bâtir. "Il faut que ce match à Brive nous réveille encore plus, espère le 3e ligne Martin Puech. On n'a pas le droit à l'erreur c'est très important de gagner pour le classement".

Retour de Fisi'ihoi, Delannoy titulaire

Pour cette rencontre face aux Auvergnats, le duo Manca-Godignon a décidé de reconduire 13 des 15 joueurs ayant débuté à Brive. Les deux exceptions concernent le poste de pilier gauche où Siegfried Fisi'ihoi à nouveau à 100% remplace Ignacio Calles qui retourne à l'infirmerie (fessier), et la 2e ligne puisque Daniel Ramsay, commotionné, est remplacé par Julien Delannoy. C'est le signe aussi que s'il faut retenir le dénouement indigent de la dernière journée, il ne faut pas oublier non plus les enseignements d'une première heure de match où la Section a su se montrer sous son meilleur profil.

Côté clermontois, c'est la charnière Laidlaw-McIntyre qui débute, reléguant sur le banc un duo "international" composé de Morgan Parra et Camille Lopez. En 2e ligne là aussi deux internationaux sont associés, mais pour débuter cette fois : Iturria et Vahaamahina. Au centre, c'est le retour de Wesley Fofana débarrassé d'une douleur au genou, il s'agira seulement de son deuxième match de Top 14 de la saison sous le maillot de Clermont, la faute à différentes blessures l'ayant notamment empêché de disputer la moindre seconde lors de la Coupe du monde au Japon.

Les équipes

Section Paloise : 15. B. Smith ; 14. Septar, 13. Fumat (cap), 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Tagitagivalu, 8. Erbani, 6. Puech ; 5. Metz, 4. Delannoy ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Barka, 17. Moïse, 18. Marchois, 19. Habel-Kuffner, 20. Le Bail, 21. Taylor, 22. Malié, 23. Hamadache.

Clermont : 15. Nanaï-Williams ; 14. Betham, 13. Moala, 12. Fofana, 11. Raka ; 10. McIntyre, 9. Laidlaw ; 7. Cancoriet, 8. Lee (cap), 6. Yato ; 5. Vahaamahina, 4. Iturria ; 3. Slimani, 2. Beheregaray, 1.Falgoux.

Remplaçants : 16. Tadjer, 17. Uhila, 18. Jedrasiak, 19. Lanen, 20. Parra, 21. Lopez, 22. Tiberghien, 23. Falatea.

Section Paloise / Clermont, c'est à vivre en intégralité ce samedi, rendez-vous dès 17h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !