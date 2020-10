Top 14 : la Section Paloise ne veut plus de retard à l'allumage face à La Rochelle

Après Lyon, l'UBB et Clermont, la Section Paloise continue son marathon face aux prétendants au top 6 en accueillant La Rochelle au Hameau ce dimanche (17 heures). Après six journées, les Béarnais ont plutôt réussi leur début de championnat, mais restent sur une défaite cinglante 50-29 en Auvergne, en forme de rappel à l'ordre : un faux-pas se paye comptant. Face à des Rochelais qui restent sur trois victoires consécutives, et qui affichent la défense la plus imperméable du Top 14, le duo Manca/Godignon sait que la marge de manœuvre sera mince pour l'emporter.

Ne pas rater l'entame

Cette fois les joueurs de la Section Paloise vont essayer de mettre leur réveil. Après six journées, les Vert et Blanc se sont retrouvés menés d'au moins 7 points après 20 minutes de jeu à cinq reprises ! Ces deux derniers week-end la panne a été encore plus sévère : 13 points de retard (toujours à la 20e minute) face à l'UBB et 14 points de débours à Clermont... Face à une équipe qui n'a encaissé que quatre essais jusqu'à présent cette saison, un tel retard pourrait s'avérer rédhibitoire.

Nicolas Godignon : "On est bien dans la réaction, il faut maintenant passer dans l'action" Copier

Pour la première fois de la saison, les équipes joueront à huis-clos, un facteur qui ne doit pas perturber assure le talonneur béarnais Quentin Lespiaucq : "On entendra pas d'encouragements des supporters, mais on entendra plus le banc et les consignes des coachs... Ça ressemblera un peu à un entraînement dirigé, avec évidemment beaucoup plus d'enjeu". Match dans le match à venir entre les deux demis de mêlée : Clovis Le Bail côté béarnais, et son grand frère, Jules, du côté des Maritimes !

Les équipes

Section Paloise : 15. Bonneval ; 14. Pinto, 13. Roudil, 12. Dumoulin, 11. Vatubua ; 10. Hastoy, 9. C. Le Bail ; 7. Ugena, 8. L. Whitelock, 6. Puech (cap) ; 5. Delannoy, 4. Cummins ; 3. Boughanmi, 2. Lespiaucq, 1. Moïse.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Fisi'ihoi, 18. Metz, 19. Gunther, 20. Daubagna, 21. Debaes, 22. Malié, 23. Adriaanse.

La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Favre, 13. Sinzelle, 12. Aguillon, 11. Rhule ; 10. Plisson, 9. J. Le Bail ; 7. Liebenberg ; 8. Gourdon (cap), 6. Kieft ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Herrera, 2. Bourgarit, 1. Aouf.

Remplaçants : 16. Lagrange, 17. Uhila, 18. Leroux, 19. L. Timani, 20. Kerr-Barlow, 21. Alonso-Munoz, 22. Bertschy, 23. Joly.

Section Paloise / La Rochelle, à vivre en intégralité ce dimanche, coup d'envoi à 17 heures, et avant-match dès 16h30 sur France Bleu Béarn Bigorre !