Top 14 : la Section Paloise passe un premier test à Castres

Presque trois mois jour pour jour après avoir sauvé sa place en Top 14, la Section Paloise remet le couvert. Durant l'intersaison et les sept semaines de préparation, les Béarnais ont fait le constat qu'ils devaient notamment progresser dans la dimension physique, la capacité à marquer l'adversaire pour franchir, et marquer. "J'y serai particulièrement attentif", a promis ce vendredi matin le président Bernard Pontneau, invité de France Bleu Béarn Bigorre. Premier test donc chez une équipe référence en la matière, le Castres Olympique, dès 16h05 ce samedi en ouverture de la saison.

Sébastien Piqueronies : "Très heureux de démarrer" Copier

Donner une bonne première impression

La Section Paloise fera sans Antoine Hastoy. Le demi d'ouverture, néo-international capé en Australie cet été, doit observer une période de repos obligatoire et manque donc le début de saison, c'est l'Anglais Zack Henry, qui le remplace et fera ses premiers pas en Vert et Blanc. Le staff a choisi d'intégrer une recrue par ligne pour ce premier match : Guillaume Ducat en 2e ligne, Beka Gorgadze au poste de n°8, Nathan Decron au centre et Jack Maddocks à l'arrière.

Zack Henry : "On va grandir ensemble" Copier

"C'est parfait de lancer la saison par un défi comme ça", savoure Beka Gorgadze, conscient que la Section, qui va lutter pour son maintien, doit dès le début de saison faire passer les actes avant les paroles : "On doit rester discret, pas trop parler mais tout donner pour montrer notre meilleur visage, ça veut pas dire qu'on va subir, on sera a fond pour aller chercher les meilleurs résultats". Depuis sa remontée en Top 14, la Section n'a gagné qu'une seule fois au CO (29-27, en mars 2018), voilà aussi pourquoi s'y imposer serait un message fort en ce début de saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les équipes

Castres Olympique : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Combezou, 12. Cocagi, 11. Nakosi ; 10. Urdapilleta, 9. Arata ; 7. Ardron, 8. Ben Nicholas, 6. Babillot (cap) ; 5. Staniforth, 4. Pieterse ; 3. Guillamon, 2. Ngauamo, 1. Tichit.

Remplaçants : 16. Lebrun, 17. Nostadt, 18. Vanverberghe, 19. Delaporte, 20. Kockott, 21. Botica, 22. Zeghdar, 23. Chilachava.

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Tuimaba, 13. Decron, 12. Vatubua, 11. Manu ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. Puech , 8. L. Whitelock, 6. Gorgadze ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Corato, 2. L. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Bordenave, 18. Cummins, 19. Habel-Kuffner, 20. C. Le Bail, 21. Debaes, 22. Colombet, 23. Tokolahi.

Castres Olympique / Section Paloise, à vivre ce samedi en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 16 heures.