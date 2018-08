Pau, France

Les joueurs de la Section Paloise avaient quitté le Hameau la saison dernière la tête haute, après une dernière victoire à domicile face à Toulon et le public avait célébré les partants. Ce sont ces mêmes Toulonnais qui reviennent pour la première de la saison à domicile. Et l'enjeu est déjà fort pour les deux équipes toutes deux battues lors de la 1ère journée de Top 14.

Lancer la saison

Le manager Simon Mannix a fait le compte et a souligné cette semaine que lors des 20 dernières minutes sur la pelouse de l'UBB, la Section n'avait eu la possession que 40 secondes. Famélique, et capable d'expliquer en partie comment la Section a donné l'impression d'exploser en vol à Chaban-Delmas. Cela a permis à Mannix d'insister sur une lacune affichée par son équipe depuis le début de la préparation, un manque de réalisme : "On a produit certaines actions intéressantes, mais sans marquer et ça c'est problématique. Contre Toulon ça va coûter cher si on est pas plus efficace".

Adrien Planté qui enchaîne à l'aile confirme que l'équipe sait comment corriger le tir ce week-end au Hameau : "On a vu que dès qu'on a joué en équipe, pendant 60 minutes, on sait faire le job. Et c'est aussi ça un match de début de saison : essayer de mettre en place notre jeu, de faire abstraction des individualités en face pour développer notre jeu". "On a vu que l'année dernière, les trois matchs perdus à la maison ont été compliqué à rattraper, ajoute Adrien Planté. Un bon départ est primordial pour, de suite, être dans le bon wagon".

Adrien Planté : "On sait qu'on a un gros morceau face à nous" Copier

Opposition de style

À l'issue de la rencontre à Bordeaux, la Section avait pointé du doigt son amertume d'avoir cédé face à une équipe pratiquant un jeu un peu restrictif. Mais pas question pour autant de tomber dans ce jeu-là assure Simon Mannix : "Beaucoup de clubs ont décidé de faire ce style de jeu cette saison, une ou deux passes avec des joueurs au physique impressionnant... Peut-être que je suis celui qui a tord, qu'il faudrait que je sélectionne des joueurs de 150 kilos, mais ce n'est pas ma vision du rugby". Malik Hamadache qui lui fait son retour au poste de pilier droit défend aussi cette philosophie, ce sera quoi qu'il arrive un vrai combat face au RCT : "Ah c'est sûr qu'en face il y a des beaux bébés... Ça va être une guerre sur tous les fronts".

Malik Hamadache : "Si on veut prétendre au top 6 il faut commencer à gagner" Copier

Hormis Hamadache, ce sera la première officielle de Jesse Mogg sous le maillot palois. Julien Fumat forfait est remplacé dans le XV de départ par Benson Stanley alors que Tom Taylor, sorti blessé à l'UBB est présent sur le banc des remplaçants. Moïse conserve sa place à gauche de la mêlée et Thomas Domingo est là pour le suppléer. Au RCT, Guirado et Bastareaud débuteront sur le banc tout comme Julian Savea le All Black. Le XV de départ compte deux fratries : les Taofifenua (Sébastien comme pilier gauche et Romain en 2e ligne) et Josua Tuisova et Filipo Nakosi, 2e centre et ailier.

Section Paloise / RC Toulon, rendez-vous dès 14h15 pour vivre l'avant-match et le match en intégralité !

Les équipes

Section Paloise : 15. Mogg ; 14.Planté, 13. Stanley, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Slade, 9. Daubagna (cap) ; 7. Dougall, 8. Butler, 6. Mowen ; 5. Metz, 4. Foley ; 3. Hamadache, 2. Lespiaucq, 1. Moïse.

Remplaçants : 16. Bouchet, 17. Domingo, 18. Pesenti, 19. Puech, 20. Blanc, 21. Taylor, 22. Malié, 23. Adriaanse.

RC Toulon : 15. H. Bonneval ; 14. Nakosi, 13. Tuisova, 12. Belleau, 11. Fekitoa ; 10. Carbonel, 9. Webb ; 7. Messam, 8. Ollivon (cap), 6. Onambele ; 5. R. Taofifenua, 4. Rebbadj ; 3. M. van der Merwe, 2. Etrillard, 1. S. Taofifenua.

Remplaçants : 16. Guirado, 17. Chiocci, 18. J. Potgieter, 19. Monribot, 20. Bastareaud, 21. Savea, 22. Méric, 23. Setiano.