Top 14 : la Section Paloise pour repartir fort face à Toulon

Le Top 14 a laissé comme dernier souvenir aux supporters de la Section Paloise une victoire sous des trombes d'eau, arrachée au courage, à Bayonne. Pas le plus désagréable. Après avoir entamé sa campagne européenne de manière mitigée – une large défaite à Leicester, une large victoire face à Calvisano – les Béarnais retrouvent le championnat avec l'envie de repartir de l'avant.

Le début d'un nouveau championnat

Entre la Section Paloise, 3e au classement, et Agen, 13e, cinq points seulement. La marge de manœuvre est faible pour toutes les équipes, et la redistribution des cartes avec les retours en clubs des internationaux ouvre un nouveau chapitre du Top 14. Un nouveau chapitre qui correspond à un tournant pour la saison des Palois, avec d'ici la fin de la phase aller, trois réceptions (Toulon puis l'UBB et La Rochelle) et un seul déplacement chez le Stade Français dernier de la classe. Cela donne forcément des idées, même si – et la Section l'a appris à ses dépends face au Racing 92 – l'équipe n'est pas à l'abri de gros couacs.

Fred Manca : "On attaque un tournant de la saison" Copier

Face à un un pack au moins aussi dense que le sien, la Section Paloise va passer un test au Hameau face au RCT, et notamment en mêlée où les Béarnais ont montré des garanties depuis le début de la saison. La Section a aussi pu se roder, et répéter grandeur nature ses lancements face aux italiens de Calvisano. Reste à voir si face à une défense autrement plus agressive la Section trouvera autant de brèches. Les Varois sont loin d'être imperméables, 9e défense du Top 14 juste derrière... la Section.

Des retours à Toulon, des forfaits à Pau

Pau aligne sa meilleure équipe du moment, à savoir des cadres reposés ses dernières semaines, comme Quentin Lespiaucq, Martin Puech ou encore Charly Malié. Manquent Watisoni Votu, touché au dos, et Alexandre Dumoulin qui ressent une douleur à la cuisse, ils laissent leur place à Vincent Pinto et Florian Nicot. Devant, au milieu d'une première ligne décimée par les blessures, le Tongien Siegfried Fisi'ihoi devrait connaître ses premières minutes en championnat sous le maillot de la Section.

Samuel Marques : "On s'attend à un gros combat" Copier

Parmi les retours en club, Toulon va récupérer des internationaux de la trempe de Baptiste Serin et Sergio Parisse. Mais privé de Romain Taofifenua ou encore du Sud-Africain Eben Etzebeth, arrivé mais pas encore prêt, c'est l'attelage Rebbadj-Alainu'uese qui poussera derrière la première ligne.

Les équipe

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Fumat, 13. Nicot, 12. Vatubua, 11. Pinto ; 10. Hastoy, 9. Marques ; 7. Tagitagivalu, 8. Pesenti, 6. Puech ; 5. Metz, 4. Ramsay ; 3. Adriaanse, 2. Lespiaucq (cap), 1. Calles.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Moïse, 18. Delannoy, 19. Erbani, 20. Habel-Kuffner, 21. Daubagna, 22. Taylor, 23. Fisi'ihoi.

RC Toulon : 15. Heem ; 14. Cordin, 13. Hériteau, 12. Belleau, 11. Ikpefan ; 10. Carbonel, 9. Serin ; 7. Lakafia (cap), 8. Parisse, 6. Ollivon ; 5. Alainu'uese, 4. Rebbadj ; 3. Setiano ; 2. C. Tolofua, 1. S. Taofifenua.

Remplaçants : 16. Soury, 17. Fresia, 18. Gorgodze, 19. Isa, 20. Savea, 21. Dacharry, 22. Cottin, 23. Gigashvili.