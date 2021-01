Top 14 : la Section Paloise reçoit Brive pour confirmer ses bonnes intentions

Face à Brive ce dimanche (14h45), la Section Paloise a l'occasion d'enchaîner un second succès consécutif, "exploit" qu'elle n'a plus accompli depuis l'enchaînement entre la 1e et la 2e journée, et les victoires à Montpellier (23-26) et contre Agen (33-23). La victoire à Bayonne (22-23), en plus d'une joie certaine, a apporté du soulagement et un peu plus de sérénité. La confirmation face à Brive permettrait de montrer que les bases sont solides pour construire un maintien sans trop se faire de mauvais sang cette saison.

Vincent Pinto, ailier de la Section Paloise, sur la bonne forme de l'équipe Copier

Le pack de la Section fait-il peur au reste du Top 14 ? La réponse de Thomas Domingo Copier

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Pinto, 13. Roudil, 12. Manu, 11. Fumat ; 10. Hastoy, 9. Le Bail ; 7. Habel-Kuffner, 8. Whitelock, 6. Erbani ; 5. Philip, 4. Metz ; 3. Adriaanse, 2. Rey (cap), 1. Calles.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Moïse, 18. Ramsay, 19. Gunther, 20. Daubagna, 21. Mogg, 22. Votu, 23. Corato.

CA Brive : 15. Tuicuvu ; 14. Bituniuyata, 13. Buliruarua, 12. Galletier, 11. Muller ; 10. Hervé, 9. Blanc ; 7. Hireche (cap), 8. Kamikamica, 6. Voisin ; 5. Lees, 4. Malafosse ; 3. Bekoshvili, 2. Acquier, 1. Thompson-Stringer.

Remplaçants : 16. Alkhazashvili, 17. Brennan, 18. Paulos, 19. R. Marais, 20. Lobzhanidze, 21. Abzhandadze, 22. Douglas, 23. Japaridze.

Section Paloise / CA Brive, à vivre ce dimanche en intégralité sur France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 14h15 pour l'avant-match !