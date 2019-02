Top 14 : reprise face au champion pour la Section

Pau, France

En voyant les performances du XV de France, les amateurs de rugby attendent avec encore plus d'impatience le retour du Top 14. Comme toutes les équipes, la Section Paloise (10e) a bénéficié de deux semaines de repos avant de reprendre l'entraînement ce lundi, pour préparer la réception du champion castrais (8e).

Nicolas Godignon : « Jamais facile d'accueillir Castres » Copier

Prêts au combat

« Pénibles », « combattants », « capables de mettre le b***** dans les rucks », autant de qualificatifs qui tournent en boucle dans les bouches paloises quand on demande aux joueurs palois les principales qualités de l'adversaire du week-end. Le champion, même s'il n'a pas connu la décompression qui accompagne souvent la conquête du bouclier de Brennus a tout de même marqué le pas au début de l'hiver. Sauf que Christophe Urios et ses joueurs restent – comme la Section du reste – sur une série de deux victoires consécutives en championnat.

Baptiste Pesenti : « On joue mieux » Copier

Les Béarnais se sont donc préparés « à la guerre » dixit le 3e ligne Baptiste Pesenti qui ne cache pas son goût pour ces matchs à haute intensité et propice au combat d'avants. La Section a montré lors de son dernier succès à Perpignan sa capacité à tenir sa ligne malgré les assauts catalans dans les dernières minutes. Un état d'esprit nouveau, qui coïncide avec le retour, par exemple, de Quentin Lespiaucq, qui malgré son jeune âge est désormais l'un des leaders de cette Section.

Retour de Mogg et d'Hamadache

Outre Lespiaucq qui enchaîne donc, la Section Paloise va aussi pouvoir compter sur le retour d'un des hommes en forme du début de saison, l'arrière/ailier Jesse Mogg, dont le pied gauche puissant et la capacité de relance avait fait du bien à l'équipe avant qu'il ne se blesse. D'abord diagnostiqué comme souffrant d'une fracture de fatigue au tibia, Mogg a finalement du passer sur la table d'opération ces dernières semaines pour se faire retirer une tumeur bénigne. Retour aussi pour Malik Hamadache qui débutera la rencontre sur le banc, alors que Fumat, Moïse et Ramsay sont les seuls changements par rapport au XV vainqueur à Perpignan et pour cause, ils sont tous les trois blessés.

Les explications de Jesse Mogg sur sa blessure et son absence Copier

La Section Paloise, en plein ventre mou, se souvient aussi qu'au match aller elle avait été balayé à l'aller dans le Tarn. Un argument de plus pour étirer la série amorcée, et préparer un déplacement à risque à Mayol, adversaire direct au classement, le week-end prochain.

🎶 Animation lunettes immersive "Section Inside", Concert du groupe La Frangine au Hangar, Banda Lous Esberits d'Arros...



Toutes les infos pratiques et les animations pour samedi 👉https://t.co/ANjnUiq7zF#SPCO#TOP14#EnVertEtContreTouspic.twitter.com/dOO8kbISBA — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) February 15, 2019

Section Paloise / Castres Olympique, à vivre dès 17h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Mogg, 13. Stanley, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Slade, 9. Daubagna (cap) ; 7. Pesenti, 8. S. Armitage, 6. Mowen ; 5. Delannoy, 4. Foley ; 3. Mackintosh, 2. Lespiaucq, 1. Adriaanse.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Domingo, 18. Metz, 19. Habel-Kuffner, 20. Le Bail, 21. Hastoy, 22. Nicot, 23. Hamadache.

Castres Olympique : 15. Palis ; 14. Laveau, 13. Combezou, 12. Ebersohn, 11. Batlle ; 10. Urdapilleta, 9. Kockott ; 7. Delaporte, 8. Vaipulu, 6. Babillot (cap) ; 5. Jacquet, 4. Lassalle ; 3. Clerc, 2. Jenneker, 1. Tichit.

Remplaçants : 16. Rallier, 17. Falatea, 18. Samson, 19. Jelonch, 20. Radosavljevic, 21. Dumora, 22. David, 23. Hounkpatin.