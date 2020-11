Top 14 : la Section Paloise reçoit méfiante un Toulouse diminué

La Section - seule équipe avec Toulouse et Agen à avoir disputé tous ses matchs depuis le début de la saison - va achever ce week-end son 7e week-end consécutif sur le pont. Pour l'heure, le bilan est négatif : une victoire, un nul et quatre défaites. Après une saison lancée tambour battant, les Béarnais (7e) sont rentrés dans le rang. Il s'agit maintenant de reprendre confiance à domicile, sauf que face à un Stade Toulousain (4e) qui reste sur une série de trois matchs sans victoire, les Palois sentent le piège.

Nicolas Godignon : "On est averti" Copier

Chacun ses problèmes

"La pression n'est pas sur nos épaules, on ne doit pas avoir de pression à domicile, si ce n'est de vouloir remporter la victoire", balaie le demi de mêlée Thibault Daubagna. Au Racing (défaite bonifiée 24-22), les Béarnais ont montré qu'ils avaient retrouvé la niaque nécessaire à faire vaciller les grosses équipes. Reste maintenant à l'afficher sur 80 minutes, le point noir de la Section depuis le début de la saison. "On s'améliore, assure Giovanni Habel-Kuffner, au Racing ça n'était pas notre meilleur match mais on a beaucoup donné... On n'est pas si loin de là où on veut être".

En face, le Stade Toulousain doit composer avec une quinzaine d'absents au bas mot... et le manager Ugo Mola vient d'être suspendu une semaine et sera privé de banc ce samedi au Hameau ! Une situation qui n'émeut pas Nicolas Godignon : "Chacun ses problèmes ! Ils ont la chance d'avoir beaucoup d'internationaux parce que Toulouse est un grand club. On a aussi entendu parler de blessés en début de semaine mais on ne s'occupe pas de ça, on se concentre sur ce qu'on peut gérer". Comprendre trouver les clés pour s'imposer face aux Rouge et Noir, et prendre une semaine de repos l'esprit plus léger.

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Vatubua, 13. Roudil, 12. Dumoulin, 11. Tuimaba ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Habel-Kuffner, 8. L. Whitelock, 6. Puech (cap) ; 5. Cummins, 4. Pesenti ; 3. Adriaanse, 2. Lespiaucq, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Moïse, 18. Metz, 19. Gunther, 20. C. Le Bail, 21. Debaes, 22. H. Bonneval, 23. Corato.

Stade Toulousain : 15. Médard ; 14. Huget, 13. Guitoune, 12. P. Ahki, 11. Lebel ; 10. Holmes, 9. Balès ; 7. Madaule, 8. Mauvaka, 6. Elstadt ; 5. Tekori, 4. Ri. Arnold ; 3. Faumuina, 2. G. Marchand, 1. Néti.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Ainu'u, 18. Meafou, 19. Placines, B. Germain, 21. Tedder, 22. Fouyssac, 23. Tafili.

Section Paloise / Stade Toulousain, coup d'envoi à 15h15 ce samedi, à vivre en intégralité dès 14h45 pour l'avant-match, avec France Bleu Béarn Bigorre !