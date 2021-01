Top 14 : la Section Paloise refait le coup à Bayonne (22-23)

Cette fois la Section Paloise s'est épargnée le tour d'honneur et les supporters béarnais n'ont pas pu, à la différence de l'an dernier, ovationner leurs protégés, encore vainqueurs à Jean-Dauger au terme d'un match âpre (22-23). Souveraine en conquête, la Section a inscrit deux essais par Le Bail (19e) et Votu (64e), avec à chaque fois comme rampe de lancement une mêlée dominatrice.

Le cap de l'heure de jeu

Comme face à Clermont, et après une première mi-temps encourageante, la Section a pourtant encaissé un essai après la sirène l'obligeant à courir derrière le score ensuite. D'un côté comme de l'autre le cap de l'heure de jeu été difficile à passer, mais les Béarnais, encore et toujours grâce à leur conquête, ont fini par trouver la faille, avant de résister et de défendre - sans commettre de faute - jusqu'au coup de sifflet final.

Au classement les Vert et Blanc font une très bonne opération, revenant à hauteur de Castres et surtout s'offrant trois points d'avance sur les Basques qui ont deux matchs en retard à disputer (à Castres et à Toulon). Il faudra maintenant enchaîner à domicile, face à Brive dès le week-end prochain, un match qui vaudra aussi très cher.