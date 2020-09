TOP 14 : La Section Paloise remporte son premier match face à Montpellier sur le fil

C'était un événement attendu par les amoureux du rugby. Après plus de 6 mois sans match, les joueurs de la section paloise ont retrouvés les terrains, et pour ce premier match ont affrontés Montpellier. Au terme d'un match intense la section paloise l'a emportée (23-26) face à Montpellier.

Le 29 février dernier, la section paloise avait joué son dernier match face à Montpellier, et l'avait emportée sur le score de 19 à 15. Aujourd'hui, près de six mois après la fin anticipée du championnat en raison de la crise sanitaire, les Hommes de Nicolas Godignon et Fred Manca ont retrouvés les terrains. Pour le premier match de ce nouveau championnat, les verts et blancs se sont rendus en terre Montpelliéraine. Les palois auront été les premiers à inscrire les premiers points de la rencontre grâce à une pénalité d'Antoine Hastoy dès la deuxième minute de jeu.

A la mi-temps par manque de concentration, les joueurs de Nicolas Godignon et Fred Manca étaient dominés 23 à 10. Il faudra attendre la seconde mi-temps pour retrouver une équipe plus entreprenante, plus efficace, à l'image d'un Antoine Hastoy qui aura encore été décisif. Dans les dernières secondes de la rencontre, alors menée 23 à 19 la section paloise a réussie à inscrire un essai de pénalité, ce qui permet aux verts et blanc de repartir avec la victoire sur le score de 23 à 26.