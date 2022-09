Top 14 : la Section Paloise retrouve Maddocks et change de pack pour aller défier Clermont

La Section Paloise a cherché à vite tourner la page de la réception chaotique de Perpignan, en entame de championnat le week-end dernier, soldée par une petite victoire 16-14. Les Béarnais entendent montrer une autre application pour la 2e journée et un déplacement périlleux à Clermont. Les Auvergnats, battus eux au Stade Français pour démarrer la saison (24-18), veulent lancer leur saison dans un Marcel-Michelin prêt à s'enflammer à la première occasion. La Section en avait fait les frais la saison passée, en menant à la pause avant de disparaître et de s'incliner lourdement, 42-20. Ces deux dernières saisons, les Vert et Blanc ont encaissé la bagatelle de 92 points chez les Jaunards.

Le pack renouvelé

Après les difficultés montrées en conquête pour la première, et en prévision du long tunnel de neufs matchs encore à disputer sans interruption, le staff a fait le choix de déjà opérer des changements dans le huit de devant : sept des titulaires ce samedi après-midi ne l'étaient pas face à l'USAP, seul reste Luke Whitelock, promu capitaine. Derrière, un peu plus de stabilité, avec tout de même, comme principale nouveauté au coup d'envoi du match, le retour de l'Australien Jack Maddocks, après 10 mois d'absence en raison d'un hématome calcifié à la cuisse gauche. Pour Eliott Roudil, il s'agira de son 100e match de Top 14. Les Clermontois doivent eux faire sans Slimani, Naqalevu, et Yato ou encore leurs Argentins Lavanini et Delguy, retenus par le Rugby Championship.

Les équipes

Clermont : 15. Newsome ; 14. Penaud, 13. Moala, 12. Simone, 11. Raka ; 10. Belleau, 9. S. Bézy ; 7. Cancoriet, 8. Lee, 6. Iturria (cap) ; 5. Vahaamahina, 4. Amatosero ; 3. Ojovan, 2. Beheregaray, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Pélissié, 17. Bibi Biziwu, 18. Jedrasiak, 19. Dessaigne, 20. Jauneau, 21. Plisson, 22. Ezeala, 23. Dzmanashvili.

Section Paloise : 15. Laporte ; 14. Colombet, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Maddocks ; 10. Henry, 9. C. Le Bail ; 7. Whitelock (cap), 8. Joseph, 6. Puech ; 5. Metz, 4. Cummins ; 3. Tokolahi, 2. Delhommel, 1. Sénéca.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Calles, 18. Capelli, 19. Hewat, 20. Gorgadze, 21. Daubagna, 22. Debaes, 23. Papidze.

Clermont / Section Paloise, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !