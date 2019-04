Top 14 : la Section Paloise toujours en appétit reçoit Lyon

Pau, France

Les entraînements l'ont encore montré cette semaine, même si elle n'a plus grand chose de concret à viser jusqu'à la fin du championnat, la Section Paloise (11e) ne compte pas rendre les armes de manière anticipée, à six journées de la fin de la saison régulière. De son côté Lyon (3e) en course pour recevoir un barrage en phase finale doit marquer des points là où tous ses concurrents directs se sont imposés.

🎙 @NGodignon « Les joueurs restent très investis et les séances d’entraînements très riches en perfectionnements. Face au @LeLOURugby nous devrons les priver de ballons et les garder dans leur camp. »#SPLOU#TOP14#EnVertEtContreTouspic.twitter.com/5V2nslChdB — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) April 5, 2019

Retrouver le sourire au Hameau

Nicolas Godignon est lucide sur le défi qui attend la Section ce dimanche face au LOU : « Vu les ambitions de Lyon et vu qu'on a perdu contre les autres équipes du top 6, ils viennent pour gagner » résume l'entraîneur des avants palois. Avec déjà six défaites à domicile cette saison, le Hameau est devenu une terre bien trop accueillante pour les visiteurs. « Il nous faut nous révolter, demande Godignon, pour que cela redevienne une place forte il faut de la détermination... La confiance fait grandir la confiance, les victoires font grandir une réputation qui parfois inhibe un peu les velléités offensives adverses ».

Nicolas Godignon : « Jouer les trouble-fête dans la course au top 6 » Copier

Sans cette réputation, la Section Paloise sait qu'il lui faudra encore batailler face au LOU qui l'avait corrigée à l'aller (30-10). Nicolas Godignon, sans appréhender un nouveau match au Hameau pointe plutôt du doigt « le registre des Lyonnais, proche de celui de Castres et Montpellier (les deux derniers adversaires à avoir gagné au Hameau). On sait qu'il faudra rivaliser dans l'intensité, se montrer beaucoup plus efficaces dans la zone de marque et globalement être plus discipliné ».

Triplette Hastoy - Taylor - Slade

Pouir la première fois de la saison, la Section Paloise va aligner ensemble sur la pelouse Antoine Hastoy, Colin Slade et Tom Taylor. C'est le jeune Hastoy (21 ans) qui tiendra l'ouverture alors que Slade glisse à l'arrière et Taylor au centre. « Avoir trois "10" sur le terrain, ça apporte beaucoup d'alternance, juge Antoine Hastoy, beaucoup de lecture du jeu aussi, et si je suis pris autre part sur le terrain ils peuvent me suppléer ». C'est une fierté pour Antoine Hastoy de retrouver le Hameau à ce poste, sa dernière titularisation à domicile remontant au mois d'octobre et à la victoire face à Perpignan. « C'est gratifiant de voir que c'est Colin qui est décalé en 15, maintenant sur le terrain il faut que ce soit bénéfique pour l'équipe et je vais tout faire pour ».

Antoine Hastoy : « Jouer tous ces matchs, cela fait grandir » Copier

Pour le reste, la Section Paloise peut à nouveau compter sur Daniel Ramsay en 2e ligne, alors qu'en première ligne Ignacio « Nacho » Calles va honorer sa première titularisation en championnat. Du côté des futurs partants, Steffon Armitage est laissé hors groupe alors que Ben Mowen, capitaine de touche, est lui dans le XV de départ.

Section Paloise / Lyon, c'est à vivre ce dimanche dès midi pour l'avant-match avec France Bleu Béarn !

Les équipes

Section Paloise : 15. Slade ; 14. Fumat, 13. Taylor, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Ugena, 8. Habel-Kuffner, 6. Mowen ; 5. Delannoy, 4. Ramsay ; 3. Adriaanse, 2. Lespiaucq, 1. Calles.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Domingo, 18. Metz, 19. Gunther, 20. Puech, 21. Le Bail, 22. Mogg, 23. Tierney.

Lyon : 15. Arnold ; 14. Nakaitaci, 13. Regard, 12. Ngatai, 11. Palisson ; 10. Wisniewski, 9. Doussain ; 7. Cretin, 8. Fearns, 6. Puricelli ; 5. Roodt, 4. Lambey ; 3. Gomez Kodela, 2. Ivaldi, 1. Chaume.

Remplaçants : 16. Lacombe, 17. Buckle, 18. Goujon, 19. Fourie, 20. Pélissié, 21. Mignot, 22. Wulf, 23. Ric.