Top 14 : la Section Paloise veut dompter Lyon pour se relancer

La défaite à Brive lors de la dernière journée a laissé des regrets à la Section Paloise, c'est peu de le dire. Avec ce match contre Lyon programmé ce dimanche soir (21h10 après que le coup d'envoi a été décalé de deux heures en raison du report de la rencontre UBB/Clermont), les Béarnais ont eu une semaine complète pour se préparer à recevoir un des épouvantails du Top 14. L'accent a été mis sur le jeu au sol, et le combat.

Fred Manca avant Section / Lyon : "La guerre contre eux c'est le jeu au sol" Copier

Combat d'avants

La Section fait valoir depuis le début de la saison une belle maîtrise en mêlée, et une touche en rémission, après deux saisons chaotiques dans le domaine. La parole est logiquement aux hommes forts avant ce match face au LOU : "On peut faire la différence en s'appuyant sur ces points forts, espère Baptiste Pesenti replacé dans la cage depuis le début de saison. On a à cœur de les marquer devant, avec un gros état d'esprit".

L'autre donnée importante, c'est donc que le LOU aura bénéficié de 72h de moins de repos et/ou préparation pour ce match. Les Rhodaniens n'ont joué, et gagné, que lundi soir contre l'UBB (27-10). "On a vu pas mal de joueurs avec les mains sur les genoux en 2e mi-temps, commente le palois Eliott Roudil, c'est vrai que le temps joue en notre faveur". Reste que Lyon, notamment passé maître dans l'art du jeu au sol, sera loin d'être battu d'avance dans un Hameau où l'équipe de Pierre Mignoni s'était imposée lors de sa dernière venue.

Section Paloise / LOU Rugby, c'est à vivre ce dimanche soir, à partir de 20h40 pour l'avant-match, avec France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Section Paloise : 15. Bonneval ; 14. Septar, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Marques ; 7. Tagitagivalu, 8. L. Whitelock, 6. Puech (cap) ; 5. Pesenti, 4. Cummins ; 3. Boughanmi, 2. Lespiaucq, 1. Moïse.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Calles, 18. Delannoy, 19. Habel-Kuffner, 20. Daubagna, 21. Debaes, 22. Malié, 23. Adriaanse.

Lyon : 15. T. Arnold ; 14. Tuisova, 13. Barassi, 12. Ngatai, 11. Mignot ; 10. Berdeu, 9. Couilloud ; 7. Sobela, 8. Bastareaud, 6. Fainga'a ; 5. Rodda, 4. Geraci ; 3. Bamba, 2. Ivaldi, 1. Chiocci.

Remplaçants : 16. Heaven, 17. Kaabeche, 18. Goujon, 19. Tulou, 20. Pélissié, 21. Doussain, 22. Regard, 23. Gomez Kodela.