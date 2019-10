Top 14 : la Section Paloise veut jouer libérée face à Castres

Loin d'être flamboyante au Hameau depuis le début de la saison, la Section Paloise, malgré l'enjeu, aimerait afficher un visage plus serein et détendu pour jouer pleinement son rugby face à Castres ce samedi (18 heures).

Les Palois seront notamment testés sous les ballons haut par le CO.

Pau, France

Après trois défaites consécutives, la Section Paloise (11e) se sait à un dernier moment charnière. C'est le dernier match de cette saison de championnat avant le retour d'un premier contingent d'internationaux mobilisés par la Coupe du monde. Face à des Castrais (8e) soufflant le chaud et le froid depuis le début de la saison, et "toujours chiants à jouer, toujours rugueux" dixit Matthieu Ugena, les Béarnais doivent gagner sous peine de retomber dans le doute, pour de bon.

Fred Manca : "On est dans une période charnière" Copier

Se lâcher au Hameau

Depuis le début de saison, la Section a toujours semblé plus libérée loin du Hameau. La victoire à Clermont et le contenu produit à Toulouse l'attestent, à l'inverse des pauvres prestations face au Racing ou à Agen, dans une moindre mesure. Une des clés sera de réussir à "lâcher les chevaux" selon la formule consacrée, pour répondre à l’agressivité du CO ou encore à la capacité des Tarnais à se montrer prompts sous les ballons hauts.

Samuel Marques : "On va voir si ce qu'on se dit depuis le début de l'année ressortira" Copier

Pour ce match la Section Paloise est privée de Colin Slade, Mohamed Boughanmi et Alexandre Dumoulin, tous blessés suite au match à Lyon. À l'inverse, Baptiste Pesenti et Julien Delannoy reviennent dans le groupe. Le staff béarnais a fait le choix de composer un banc à 6 avants et deux trois-quarts, pour répondre à la densité physique des Castrais.

Section Paloise / Castres Olympique, c'est à vivre ce samedi dès 17h30 pour l'avant-match, avec France Bleu Béarn !

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Fumat, 13. Stanley, 12. Nicot, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Marques ; 7. Tagitagivalu, 8. Ugena, 6. Puech ; 5. Metz, 4. Ramsay ; 3. Adriaanse, 2. Lespiaucq (cap), 1. Calles.

Remplaçants : 16. Rey, 17. Moïse, 18. Delannoy, 19. Pesenti, 20. Erbani, 21. Daubagna, 22. Taylor, 23. Hamadache..

Castres Olympique : 15. Palis ; 14. Laveau, 13. Combezou, 12. Ebersohn, 11. Caminati ; 10. Dumora, 9. Radosavljevic ; 7. Gerondeau, 8. Jelonch, 6. Delaporte (cap) ; 5. Nkinsi, 4. Gimeno ; 3. Hounkpatin, 2. Jenneker, 1. Tichit.

Remplaçants : 16. Sauzaret, 17. Stroe, 18. Jacquet, 19. Tulou, 20. Kockott, 21. Fortunel, 22. Vialelle, 23. Falatea.