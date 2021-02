Top 14 : la Section Paloise veut jouer Toulouse "comme un match de Coupe"

La victoire à Lyon (17-18) décrochée il y a presque deux semaines a permis de voir que la Section Paloise était capable de bien mieux que le "match honteux" – la formule est de Geoffrey Lanne-Petit – livré face à Brive (27-32) une semaine plutôt. Reste à savoir si les Béarnais sont capables d'aussi bien face à au leader du Top 14, le Stade Toulousain, invaincu depuis trois mois.

Ne pas donner "le ballon pour se faire battre"

Pour se réconforter, la Section peut se dire que les Stadistes devront faire sans Baille, Marchand, Mauvaka, Aldegheri et Dupont, retenus avec le XV de France pour le Tournoi, et sans Ramos et Ntamack pas encore tout à fait prêts à revenir au jeu. "Quand même, il reste Kolbe, Huget, Médard, Lebel, Ahki et Guitoune ! Si on les regarde jouer, qu'on leur rend la possession, alors on donne clairement le ballon pour se faire battre", appuie le co-entraîneur des Palois, Geoffrey Lanne-Petit, dans un néologisme plein d'à propos. "On peut y aller décomplexer finalement parce que pas grand monde ne gagne là-bas", juge le demi de mêlée, ancien stadiste, Samuel Marques, qui relance : "on y va avec la victoire de Lyon et nos certitudes dans le jeu et notamment en conquête".

Côté Palois, c'est donc modestes, mais avec l'envie de se montrer à la hauteur que le voyage à Toulouse est envisagé. "Il faut jouer ce match et tous les déplacements chez les gros jusqu'à la fin comme des matchs de coupe", confirme Geoffey Lanne-Petit. Les Béarnais ont remporté leurs deux derniers matchs à l'extérieur, d'un point à chaque fois (17-18 à Toulouse, 22-23 à Bayonne)... la marge sur laquelle ils s'étaient inclinés en Haute-Garonne la saison dernière (24-23). Pour cette rencontre le deuxième ligne australien Matt Philip, déjà devenu un cadre du pack après quatre sorties sous le maillot Vert et Blanc, est de retour aux affaires, associé à Fabrice Metz. Le pilier sud-africain Lourens Adriaanse, sorti commotionné contre Brive fait son retour sur le banc. Samuel Marques, bon à Lyon, est associé à la charnière à Antoine Hastoy, le meilleur réalisateur du championnat (203 points).

Les équipes

Stade Toulousain : 15. Kolbe ; 14. Huget, 13. Guitoune, 12. P. Ahki, 11. Lebel ; 10. Holmes, 9. Balès ; 7. Placines, 8. Miquel, 6. Elstadt ; 5. Meafou, 4. Ro. Arnold ; 3. Faumuina, 2. G. Marchand, 1. Castets.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Néti, 18. Tekori, 19. Ri. Arnold, 20. Kaino, 21. B. Germain, 22. Médard, 23. Ainu'u.

Section Paloise : 15. Mogg ; 14. Septar, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Hastoy, 9. Marques ; 7. Ugena, 8. L. Whitelock, 6. Erbani ; 5. Philip, 4. Metz ; 3. Corato, 2. Lespiaucq (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Calles, 18. Ramsay, 19. Gunther, 20. C. Le Bail, 21. Debaes, 22. Tuimaba, 23. Adriaanse.

