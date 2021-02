Top 14 : la Section Paloise veut retenir la leçon face à Toulon

Réagir, encore. Pas au niveau dans l'engagement à Toulouse (31-9), la Section Paloise - 11e au classement du TOP 14 - doit à nouveau reconstruire au moment de recevoir l'autre Rouge et Noir du championnat, le RCT (6e). Alors que tous ses poursuivants au classement se déplaceront, Pau sait que cette 17e journée peut être celle "d'un petit bol d'air" dit justement Eliott Roudil.

Le défi du combat

Deux axes dans le travail béarnais cette semaine : la défense, parce que la Section a encaissé 44 essais cette saison, c'est la 4e équipe la plus friable du championnat, très loin devant le RCT et ses 26 essais encaissés. Et puis la Section a travaillé le jeu debout et la continuité, les mots-clés de la semaine à en croire le discours de Geoffrey Lanne-Petit au milieu des 3/4 à l'entraînement ce jeudi. "C'est du jeu qui nous correspond, on a bien vu contre Toulouse qu'une fois arrêtés on n'arrive pas à repartir, détaille Eliott Roudil, on a des joueurs plus rapides, un pack plus mobile donc il faut se servir de ça pour avoir de la continuité".

Un jeu debout qui sera un moyen comme un autre de contourner la densité physique du pack toulonnais. "C'est bien de bosser ses défauts mais quand on a des qualités il faut aussi les travailler pour en faire de gros points forts", préfère dire Thomas Domingo, qui n'oublie pas le match aller : "on s'était bien fait secouer". Un match lors duquel les Palois s'étaient accrochés pour rentrer de Mayol avec un bon point (défaite 18-13), malgré une première période hors-sujet.

Pour ce match la Section Paloise devra faire sans les absents longue durée que sont Martin Puech et Mike Harris mais également Julien Fumat et Lekima Tagitagivalu. Pour le reste le staff a eu l'embarras du choix. Côté toulonnais, les internationaux Ollivon, Romain Taofifenua, Villière, Gros, Serin et Carbonel seront indisponibles, tout comme Paia'aua, suspendu. Des blessés mais aussi des cas contact dans l'effectif varois pourraient faire grimper le nombre d'absents.

Les équipes

Section Paloise : 15. Mogg ; 14. Septar, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Roudil ; 10. Hastoy, 9. C. Le Bail ; 7. Habel-Kuffner, 8. L. Whitelock, 6. Philip ; 5. Ramsay, 4. Metz ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey (cap), 1. Calles.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Fisi'ihoi, 18. Delannoy, 19. Ugena, 20. Marques, 21. E. Barrett, 22. H. Bonneval, 23. Corato.

RC Toulon : 15. Cordin ; 14. Moyano, 13. Dakuwaqa, 12. Nonu, 11. Dachary ; 10. Toeava, 9. Méric ; 7. Lakafia (cap), 8. Isa, 6. Ory ; 5. Alainu'uese, 4. Rebbadj ; 3. Gigashvili, 2. Etrillard, 1. S. Taofifenua.

Remplaçants : 16. C. Tolofua, 17. Devaux, 18. M. Le Corvec, 19. Halagahu, 20. F. Du Plessis, 21. Domon, 22. Takulua, 23. Tchelidze.

