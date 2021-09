Top 14 : la Section Paloise paye cher son indiscipline pour sa rentrée à Castres (16-12)

La Section Paloise a débuté sa saison 2021/2022 par une défaite bonifiée, 16-12, ce samedi sur la pelouse de Pierre-Fabre, à Castres. Jusque dans les dernières minutes les Béarnais ont cru pouvoir revenir, mais le CO, plus solide et moins fébrile, a gardé les commandes pour s'imposer finalement assez logiquement.

17 pénalités concédées

La Section a beaucoup tenté, mais a surtout beaucoup fauté : 17 pénalités concédées, un carton jaune contre Nathan Decron, et des occasions à la pelle laissées au CO. A la pause (13-9), tous les points tarnais provenaient des scories béarnaises.

La réaction du manager Sébastien Piqueronies après la défaite bonifiée à Castres Copier

Grâce à la botte de Zack Henry, et à un drop de son ouvreur anglais, la Section est toujours restée à portée de tir... et a même eu les munitions, dans les dix dernières minutes, sans en profiter. Des enseignements, à coup sûr, avant la réception du LOU pour la première au Hameau samedi prochain (15 heures).