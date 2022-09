Top 14 : la Section Paloise prête à repartir avec ambition

Si la saison dernière, achevée à la 10e place (11 victoires, 1 nul, 14 défaites) a été celle d'un nouveau départ pour la Section Paloise, celle qui s'ouvrira ce samedi au Hameau face à Perpignan s'annonce déjà comme la deuxième marche à ne pas louper. Ainsi, "grandir" aura été le mantra du dernier exercice, "confirmer" sera, a minima, celui des mois qui commencent. Pour cela, le chassé-croisé entre partants et recrues a été bien moindre que l'an dernier. Globalement, des cadres ou joueurs expérimentés ont quitté le Béarn (Hastoy, Habel-Kuffner, Lespiaucq, Ramsay), appelés à être remplacés par des joueurs (jeunes) à fort potentiel : Laporte, Zegueur ou encore Gailleton. Comme l'an dernier, il ne faudra pas rater le départ puisque les dix premières journées s'enchaîneront sans temps mort.

Une concurrence encore renforcée

La Section Paloise sort de deux matchs de préparation victorieux face à Biarritz (22-0) et Mont-de-Marsan (33-20). Mais évidemment tout n'a pas été parfait, le manque de maîtrise affiché par moments sera rédhibitoire en championnat si rien n'est fait. On a vu à l'inverse des joueurs comme Eliott Roudil, Jimi Maximin ou encore Clément Laporte afficher de belles promesses, et la Section capable de produire beaucoup de jeu ou encore de marquer en première main. Tout comme le Supersevens – victoire lors de l'étape inaugurale à Perpignan et deux finales à La Rochelle et Pau – a permis aux joueurs, notamment les plus jeunes, de faire le plein de confiance, et d'expérience. Alors, la Section Paloise affiche une ambition un peu plus décomplexée que ces dernières années : "À terme il faudra se qualifier pour le top 6, c'est une ambition du club, a assuré cette semaine sur France Bleu Béarn Bigorre le manager Sébastien Piqueronies : "pour cette saison, il faudra faire mieux que la place de 10e de la saison dernière. Entre 1 et 9, ça fait deux-tiers de places qualificatives. Si on est dans le top 6 en fin de saison ça sera une bonne nouvelle mais ça ne voudra pas dire que tout le boulot est fait ; si nous terminons 7e ou 8e, ça validera une progression, et on continuera à être ambitieux".

Sébastien Piqueronies annonce les objectifs de la saison de la Section Paloise Copier

La nouveauté de la saison, c'est qu'il n'y a qu'un seul promu, Bayonne, puisque Perpignan, 13e la saison dernière, a battu Mont-de-Marsan en barrage (41-16). Les Catalans, forts de leur expérience de l'an passé, défendront encore plus chèrement leur peau cette fois . D'ailleurs, la première journée contre l'USAP, aura valeur de test. "On peut faire preuve d'une énorme ambition, c'est notre philosophie actuelle, et d'humilité en même temps, et donc chercher le plus vite possible à mettre deux concurrents directs derrière nous. On peut imaginer l'USAP en faire partie, mais le Top 14 va cette année encore être hyper dense et relevé", assurait le manager palois. Quant aux Basques, ils ont réussi à remonter aussi vite qu'ils étaient descendus, et le recrutement de joueurs expérimentés du championnat (Machenaud, Lopez, Acquier, Béthune...) laisse imaginer là aussi qu'il ne faudra pas trop vite les enterrer.

Les portraits des recrues

