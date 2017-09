Top 14 - Laminé à Clermont, Brive "a fait illusion 30 minutes" avant d'exploser

Le CA Brive a été humilié à Clermont (62-6), ce samedi soir, pour la 4e journée du Top 14. Les Corréziens, qui ont résisté trente minutes avant d'exploser en deuxième période, ont concédé leur quatrième défaite en quatre matchs et restent lanterne rouge.

Le 98e derby du Massif-Central a viré à la correction, ce samedi soir, pour Brive. Le CAB a encaissé un cinglant 62-6 sur la pelouse de Clermont pour la 4e journée du Top 14. Les Brivistes, retrouvés dans l'envie et l'état d'esprit, ont tenu une demi-heure (13-6) avant de lâcher en fin de première période (20-6 à la mi-temps). Ils ont complètement explosé dans le deuxième acte en encaissant six essais, dont trois de Raka en sept minutes (48e, 50e et 55e). "On se sent humiliés", commente Nicolas Godignon, le manager du CAB. "On a fait illusion pendant trente minutes... et puis on ne revient pas des vestiaires", estime pour sa part l'arrière Benjamin Lapeyre en interview vidéo.

Laranjeira sérieusement touché

Déjà largement touché par les blessures depuis le début de la saison (Mafi, Romanet, Lagrange), le CAB a encore perdu plusieurs joueurs sur blessure. La plus sérieuse concerne Thomas Laranjeira, sorti après un violent déblayage du clermontois Ulugia, qui souffrirait d'une luxation acromio-claviculaire et pourrait être absent plusieurs mois. Petrus Hauman (commotion) et Sisa Koyamaibole (genou droit) sont aussi sortis touchés. Avec ce quatrième revers en quatre matchs, Brive reste cloué en dernière position du Top 14 avec zéro point avant de recevoir Toulouse samedi prochain.