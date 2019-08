Top 14 - Laranjeira (Brive) : "On est le petit poucet, mais c'est tellement motivant"

Le CA Brive lance, ce samedi, sa saison de Top 14 à Pau où les Corréziens disputent la première journée du championnat. Thomas Laranjeira, buteur et joueur cadre du CAB, invite le promu à ne pas tergiverser et à prendre d'entrée le Top 14 à bras le corps.

Brive-la-Gaillarde, France

De retour dans la cour des grands du Top 14 après seulement un an d'absence, le CA Brive se déplace ce samedi 18h à Pau en ouverture de la saison. A quelques heures de cette première échéance, le buteur Thomas Laranjeira évoque la saison qui s'ouvre. A 27 ans, et devenu un joueur cadre du club dans lequel il a gravi de nombreux échelons, il s'arrête en longueur sur les espoirs, les incertitudes, l'état d'esprit du CAB pour son retour dans l'élite.

Thomas, l'impatience est là à l'heure de lancer la saison ?

" On rentre dans le vif du sujet, il nous tardait après trois matchs amicaux. C’est toujours plus intéressant de commencer le championnat. On y est ! "

Que penser de l’équipe de Pau ?

" Ce sera une équipe revancharde par rapport à sa saison passée compliquée (11e au final, avec des départs dans son staff en cours d'année, ndlr). Nous avons aussi des anciens coéquipiers là-bas (Samuel Marques, Lucas Pointud et l’ex manager briviste Nicolas Godignon entre autres), ce sera particulier à ce niveau. La Section sera revancharde mais aura aussi une certaine pression car il n’est jamais évident de débuter le championnat à domicile. Nous l’avons vécu il y a deux ans en perdant d’entrée. La suite avait été compliquée (relégation en fin de saison). A nous de faire un bon match et d’aller les embêter chez eux. "

"Montrer que Brive est une équipe accrocheuse, difficile à affronter"

Votre ambition est-elle de montrer rapidement que le CAB ne sera pas une victime facile ?

" Oui. L’an dernier, nous avons créé un état d’esprit. Il faut le garder et montrer aux autres que Brive est une équipe accrocheuse, difficile à affronter… y compris à l’extérieur. Pour espérer se maintenir en Top 14, il faut certes gagner à la maison, mais il faut aussi assurer à l’extérieur. Tous les points ramenés de déplacements seront très importants. L’état d’esprit que nous mettrons à Pau peut lancer la saison. A nous de vraiment nous dire que tout est possible, et de ne pas attendre cinq ou six matchs pour se mettre au niveau. Nous avons disputé trois matchs de préparation face à des équipes de Top 14, j’espère qu’on a pris la pleine mesure de ce niveau même si les matchs amicaux sont toujours différents. "

Deux déplacements pour débuter le Top 14 puis le 100e derby contre Clermont. L'affaire n'est pas mince...

" L’objectif est de se maintenir. Nous arrivons de Pro D2, on ne peut pas avoir de prétention autre. Nous connaissons le calendrier. En Top 14, les matchs à domicile sont encore plus importants. A nous d’aller chercher des points et de nous rassurer avant la réception de Clermont, notamment sur l’état d’esprit et sur les bases de rugby. Il y a deux matchs à l’extérieur à Pau puis à Agen, mais on peut faire quelque chose à mon avis. "

"Si on se pose des questions, les incertitudes vont prédominer et peuvent nous desservir"

Quel est le potentiel du groupe cette année en Top 14, par rapport à celui d’il y a deux ans ?

" Je n’ai pas de recul. J’en avais il y a deux ans car je jouais avec les mecs depuis cinq ans en Top 14 et la plupart des recrues venaient du Top 14. Il y avait de l’expérience à ce niveau là. Aujourd’hui, de nombreux joueurs de l’équipe sont novices et ne connaissent pas forcément les exigences du Top 14. Je sais que cette équipe a un très gros potentiel. Elle a été rajeunie ces deux dernières années, elle ne demande qu’à apprendre et progresser. C’est pour ça qu’il ne faut pas se poser de questions, jouer et se donner à fond. "

Il y a des incertitudes, donc ?

" Oui, mais il ne faut pas se poser de questions. Si on s’en pose, les incertitudes vont prédominer et peuvent nous desservir. Une équipe est une alchimie entre les jeunes et les moins jeunes, l’expérience, etc. Toulouse, l’an dernier, a prouvé qu’il est possible d’être champion de France avec des jeunes de moins de 25 ans. L’âge ne veut pas forcément dire grand-chose. Bien sûr, l’expérience est importante car elle permet de mieux appréhender les matchs. Mais, la jeunesse et l’insouciance permettent parfois de faire des choses qu’un plus ancien ne fera pas, de débloquer une situation et de lancer une dynamique. Aujourd’hui, il y a une bonne alchimie. Il y a, certes, beaucoup de jeunesse, mais aussi des joueurs d’expérience au milieu. J’espère que la sauce va prendre. "

"Que les adversaires viennent à Brive avec le stress de devoir se faire mal"

Le CAB était un gros de Pro D2 l’an passé, un petit de Top 14 cette saison. Que cela change-t-il ?

" En Pro D2, nous avions un rôle différent. Il fallait être conquérant tous les week-ends : prendre cinq points à domicile et gagner à l’extérieur (sourires). Là, l’état d’esprit n’est pas le même, on est le petit poucet. Mais c’est tellement encourageant et motivant de se dire que de grosses équipes vont venir chez nous. Ce serait une fierté de gagner contre ces équipes là et c’est un super challenge. Dans le passé, j’ai adoré avoir tapé Toulon, Clermont et d’autres avec des stars, des champions du Monde, etc. J’espère qu’on aura l’occasion de le faire cette année. "

Cette saison, personne ne pourra vous accuser d’avoir pris l’adversaire de haut…

" (Rires) Si on commence à prendre quelqu’un de haut en Top 14, je ne sais pas où on va… mais on ne va pas dans le bon sens ! Ca va être un super championnat, avec des grandes équipes, des très grands joueurs et on a voulu y être. Mais, à nous de montrer d’entrée l’état d’esprit qu’on aura cette année. Pour que les adversaires ne viennent pas à Brive nous mettre des volées, mais qu’ils viennent ici avec le stress de devoir se faire mal. C’était un peu notre marque de fabrique ces dernières années, j’espère qu’on va retrouver ça en Top 14. Qu’on sera une équipe accrocheuse, qui ne lâchera rien du début jusqu’à la fin. Parce qu’on sait pertinemment que ce sera difficile. Ca ne va pas être tout rose toute l’année, on sait qu’on va perdre des matchs. Mais il faudra rester positif et garder cet état d’esprit jusqu’à la fin de la saison. Quand je dis ça, je parle de tout le monde : l’équipe, les supporters, la ville, la région, etc. Si on veut se maintenir, ce sera tous ensemble. Si ce n’est pas le cas, ça risque d’être compliqué. Nous, on fera notre maximum. J’espère qu’on aura le soutien, comme on l’a eu l’an passé et les années précédents, de notre public et même plus largement. Tous ensemble, on y arrivera. "

Huit recrues sur la première feuille de match

Pour cette première sortie de la saison, le staff briviste titularise d'entrée quatre joueurs arrivés cet été en Corrèze : Micth Lees en 2e ligne, Kitione Kamikamica en 3e ligne, Julien Blanc à la mêlée, Eneriko Buliruarua au centre. Thomas Laranjeira débutera à l'ouverture alors que Joris Jurand occupera le fond du terrain. En 1re ligne, Thomas Acquier est préféré à François Da Ros au talonnage alors que S-P Chauvac et Cody Thomas débuteront comme piliers. Saïd Hireche, capitaine, débute au sein d'une 3e ligne que complète Sooty Fa'aso'o. Sur le banc (avec cinq avants et trois arrières) figurent les recrues Thompson-Stringer, Doge, Delord et Bituniyata.

Première composition de la saison du CA Brive - CA Brive

