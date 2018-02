Toulouse, France

Après la défaite à domicile contre Pau il y a semaine, la réaction corrézienne a bien eu lieu ce dimanche à Toulouse. Mais le CAB, plus mobile et discipliné que le week-end passé, a cette fois donné le bâton pour se faire battre !

Des ballons perdus payés au prix fort

Les Corréziens ont toujours eu le souci de conserver et faire vivre le ballon, sans le rendre inutilement aux Toulousains par du jeu au pied. Mais le Stade, rugueux en défense et dans le jeu au sol, ne s'est pas affolé. Et les Brivistes ont été froidement punis par les Stadistes, soit sur des récupérations après une perte de balle au contact, soit à la suite d'un flottement dans le jeu sur initiative corrézienne. A l'image de la première action au bout d'une minute et vingt secondes de jeu quand Kolbe a sanctionné la première perte de balle des Brivistes. Un scénario revu à quatre reprises sur les six essais Toulousains (2e, 13e, 30e, 44e, 50e, 80e).

"C'est dur parce qu'on a l'impression d'avoir fait un match correct"

En dépit de ces errements, Brive a aussi eu ses temps forts. Les essais de Le Devedec (23e) après une action d'envergure, de Marques (32e) à la suite d'un contre bien senti sur Doussain et de Galala (54e) après une nouvelle attaque d'ampleur l'attestent. Mais tout cela se révèle insuffisant au bout du compte pour un CAB qui a frôlé le point de bonus défensif s'il avait mieux négocier son dernier ballon (38-28) à la 79e minute. "Le score ne reflète pas la physionomie du match" déplore Mike Tadjer, auteur à titre personnel d'un match plein au talonnage.

Auteur du premier essai de sa carrière en Top 14, le 2e ligne international Julien Le Devedec estime que "Toulouse nous a sanctionné à la moindre erreur. C'est dur parce qu'on l'impression d'avoir fait un match correct."

A l’issue de cette 18e journée, les Brivistes retombent dans la zone de relégation car, dans le même temps Agen est allé gagner au Stade-Français. Brive est 13e et virtuellement barragiste pour un match de maintien dans l’élite en fin de saison. Samedi prochain 18h, le CAB devra négocier un nouveau déplacement compliqué au Racing 92, 2e du classement.