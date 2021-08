Top 14 : Le Biarritz Olympique se délocalise à Lille

C'est un véritable test pour le Biarritz Olympique. Le premier match de préparation face à l'Union Bordeaux-Bègles délocalisé au stadium de Villeneuve d'Ascq ce vendredi 20 août (20h) va permettre au groupe professionnel mais aussi aux dirigeants de s'étalonner. Pour les joueurs, il s'agira de répéter les gammes et s'évaluer face à un gros du Top 14 à deux semaines de la reprise du championnat. Pour les décideurs biarrots, c'est un nouveau jalon posé en vue d'une délocalisation de la structure professionnelle dans la région lilloise.

Des discussions avec la Métropole

Les dirigeants du Biarritz Olympique ne s'en cachent pas depuis que leurs ambitions sur un grand projet sportif et immobilier sur la plaine Aguiléra a pris du plomb dans l'aile. Ils souhaitent trouver un point de chute sur un grand bassin économique offrant des possibilités de retombées financières beaucoup plus intéressantes que sur la cote basque. Et tant pis pour l'histoire du club et ses supporters. Après tout, ni la famille Gave, propriétaire du BO, ni Jean-Baptiste Aldigé, le président de la SASP, ne sont biarrots. Ils n'ont donc pas d'état d'âme à discuter activement depuis des mois avec la Métropole lilloise.

Cette dernière n'est pas insensible à l'intérêt que lui porte le club basque. La MEL cherche un club résident de haut niveau pour son stadium de Villeneuve d'Ascq. Si le rugby est encore confidentiel auprès du grand public dans les Hauts-de-France, terre traditionnelle de football, les pouvoirs publics et sportifs ne sont pas insensibles à la balle ovale. Ils multiplient les tentatives pour l'implanter dans la région, comme le prouve l'organisation des demi-finales du Top 14 au stade Pierre-Mauroy en juin dernier.

Poser des jalons en vue d'une délocalisation

Mais jusqu'à maintenant, les tentatives de création d'un grand club de rugby local ont été des échecs. Si les féminines de Lille (LMRCV) gravitent dans l'Elite depuis plus de 15 ans, décrochant même le titre de championnes de France en 2016, aucun club professionnel masculin n'a encore réussi à s'installer. Les espoirs placés dans le Lille Métropole Rugby promu en Pro D2 en 2016 ont été vite douchés, le club ayant déposé le bilan la même année avant même de pouvoir côtoyer le monde professionnel.

Pour les dirigeants du BO, ce match de préparation dans le nord est donc l'occasion de poser des jalons. Il s'agit tout à la fois de mesurer la popularité du rugby et, au-delà, celle du maillot rouge et blanc à l'autre bout du pays. Deux entraînements du groupe biarrot, en stage depuis le début de la semaine (16 au 20 août) dans la métropole lilloise, ont d'ailleurs été ouverts au public. Il s'agit également d'évaluer l'intérêt des décideurs politiques, économiques et sportifs locaux. De quoi avoir un avant goût du potentiel d'une délocalisation, a minima, des matchs de l'équipe professionnelle, vraisemblablement à compter de la saison 2022-2023.

Une répétition sportive avant le Top 14

Les joueurs sont pour le moment très loin de ces considérations. Pour eux, ce match sera surtout une parfaite préparation à deux semaines des retrouvailles avec le Top 14. Ils pourront étalonner leur niveau de jeu face à une Union Bordeaux-Bègles demi-finalistes du dernier championnat. Une équipe qu'ils retrouveront lors de la 1re journée de Top 14, le 4 septembre, dans leur stade Aguiléra à Biarritz cette fois.