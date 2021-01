Top 14 : le bonus face à Lyon (31-9) et "le match le plus abouti depuis le début de saison"

L'UBB a commencé par défendre sa ligne pendant neuf minutes (0-3, 9ème). Sans paniquer. Avant de frapper trois fois en huit minutes (24-3, 25ème).

Dans un match où elle a bien alterné, gagné ses duels sur la ligne d'avantage et su être réaliste, l'Union n'a jamais tremblé.

Il faut continuer parce que c'est comme ça qu'on avancera, c'est comme ça qu'on était bon la saison dernière.

"On a fait un match complet, se félicite l'arrière Romain Buros, on n'a pas lâché un point. C'est ce qui les a fait douter et on a su scorer dans nos moments forts et produire notre jeu."

Etat d'esprit, défense et fluidité

Une conquête dominante, de la vitesse dans les transmissions, l'UBB a été plus précise et plus clinique que le weekend précédent face à Toulon (31-18).

"Toulon était un peu dans le même esprit, rappelle Christophe Urios. Là, on peut dire référence parce qu'on gagne avec le bonus et ça c'est important dans la course aux points. Je pense que c'est le match qui est le plus abouti depuis le début de la saison."

Avant de recevoir un autre rival, Clermont, samedi prochain suite à la modification du calendrier, l'UBB a fait le plein de confiance. Et son jeu d'attaque, grippé en début de saison, gagne en fluidité.

Maxime Lamothe n'a pas laissé un pouce de terrain aux Lyonnais. © Radio France - Justine Hamon

"On avait un peu de mal à le mettre en place, avoue Romain Buros. On prend de plus en plus de plaisir sur le terrain. Il faut continuer parce que c'est comme ça qu'on avancera, c'est comme ça qu'on était bon la saison dernière. En retrouvant ce jeu, c'est ce qui nous fera aller plus loin."

Pas encore dans le Top 6, l'UBB s'en rapproche. "On a un calendrier sur la deuxième partie que je trouve bien parce qu'on reçoit nos concurrent directs, rappelle Urios. On a bien lancé le mois de janvier." A confirmer donc samedi prochain face à une ASM qui s'est rassurée en décrochant la victoire à Pau (31-42).