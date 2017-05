Top 14 - Le budget de Brive passera la barre des 17 millions d'euros

La saison sportive 2016-2017 se termine tout juste pour le CA Brive, où on planche depuis longtemps déjà sur l'exercice 2017-2018. Il sera notamment marqué par une hausse de budget, qui dépassera les 17 millions d'euros, et la poursuite du projet de quatrième tribune au Stadium.

Pour la dernière émission rugby de la saison 2016-2017, France Bleu Limousin recevait, ce lundi soir, Jean-Pierre Bourliataud (directeur général) et François Graffouillère (directeur commercial et marketing) dans Bleu Blanc Noir disponible en réécoute à partir de ce lundi soir. L'occasion pour les deux hommes d'évoquer l'économie du club alors que la campagne d'abonnements pour la saison 2017-2018 du CAB est lancée depuis ce lundi, avec des tarifs sans aucune augmentation par rapport à l'exercice qui vient de se terminer.

Un budget d'environ 17,4 millions

Le CA Brive, avec ses 7.250 abonnés dont 70% pour des places assises, espère surfer sur la bonne saison sportive du club qui a fini à la 8e place du Top 14. Pour la saison prochaine, le CAB compte développer l'attractivité de son stade en misant par exemple sur la présence de food-trucks comme c'était le cas dernièrement face à Bordeaux et Castres. Le déploiement d'une kid zone, un espace dédié aux enfants, est aussi envisagé pour que le Stadium devienne un lieu de vie avant, pendant et après les matchs à domicile. Un moyen de développer l'économie du club car l'affluence au stade, avec 10.500 spectateurs en moyenne cette saison, a légèrement reculé en 2016-2017 comme dans de nombreuses autres enceintes de Top 14.

2.000 à 2.500 places dans la nouvelle tribune

Le prochain exercice 2017-2018 sera marqué par "une hausse du budget d'environ 6% soit un million d'euros" confie Jean-Pierre Bourliataud, le directeur général. Après avoir passé la barre des 16 millions l'an passé, le CAB franchira ainsi la barre des 17 millions d'euros, pour porter son budget à environ 17, 4 millions forts de 450 partenaires locaux et 20 nationaux. Ce qui fera toujours du club l'an des petits poucets de l'élite, loin des 31,5 millions de Toulouse, possiblement tout près d'Oyonnax (promu l'an prochain et qui avait 11,2 millions cette année en Pro D2) mais sûrement mieux qu'Agen (8,3 millions) ou Montauban (4,9 millions) qui vont se disputer la dernière place dans l'élite. Enfin, le club ne fait plus mystère de la construction "dans les deux ans" d'une quatrième tribune, côté Nord, au Stadium de Brive. "D'environ 2.000 à 2.500 places, abritées, pour tous les portefeuilles. Elle accueillera notamment des loges, des salons et une boutique", et sera portée financièrement par le club pour un investissement estimé entre cinq et six millions d'euros.