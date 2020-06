Top 14 - Le CA Brive annonce un accord sur une baisse des salaires

Après de nombreux autres clubs professionnels, le CA Brive annonce ce lundi qu'un accord vient d'être trouvé sur une baisse des salaires des joueurs et du staff, alors que les finances du club vont subir les effets du coronavirus.

Le CA Brive s'ajoute ce lundi à la liste des clubs professionnels de rugby où un accord sur une baisse des salaires est désormais trouvé avec les joueurs et le staff sportif. Et ce, alors que les finances du club vont comme ailleurs subir les effets du coronavirus avec la défection probable de certains partenaires et la diminution de la contribution d'autres.

Accord trouvé, pas encore signé

"Nous les remercions vivement pour cet effort de solidarité " indique Xavier Ric, " cet accord va permettre au club d’entamer la 110e saison de son existence avec plus de sérénité ". Mais le directeur général du club refuse d'en dire plus sur les termes de cet accord, qui n'est pas signé même s'il est trouvé. "Tout le monde a consenti un gros effort " indique un autre interlocuteur, après environ deux mois de discussions à ce sujet. À ce jour, le directeur général du club indique aussi ne pas pouvoir encore dire avec précision quel pourrait être le budget du CAB pour la saison 2020-2021 dont la première journée est toujours prévue début septembre.