Top 14 : Le CA Brive Corrèze est officiellement en Pro D2, c'est la fin du calvaire

Le stade Amédée-Domenech de Brive va voir partir les apparats du Top 14 et voir les logos de la Pro D2 les remplacer. Le CA Brive bascule vers le championnat inférieur la saison prochaine, issue inéluctable d'une saison usante pour tout le peuple noir et blanc. Après quatre saisons à lutter pour le maintien, le couperet est tombé en cette saison 2022-2023. Brive n'aura remporté que six rencontres en 26 journées de championnat.

Brive connait là sa troisième descente en Pro D2 en l'espace de 11 années, après celles des saisons 2011-2012 et 2017-2018. Motif d'espoir pour les supporteurs du CA Brive, à chaque fois, le club est remontée dès l'année d'après. Mais les règles sont strictes dans le monde du rugby professionnel et la fenêtre de remontée est de plus en plus étroite. Un seul club remonte automatiquement, le 1er de la saison régulière, le second devant affronter le 13e du Top 14 dans un match couperet.

Le CA Brive dernier ou avant-dernier au classement depuis le 29 octobre

Comme depuis quatre saisons, le CA Brive savait dès l'entame de la saison qu'il allait devoir lutter pour son maintien. Mais l'enchaînement des défaites sur le premier trimestre de l'année a fait mal, dans les têtes, mais aussi et surtout au classement. Entre janvier et mars, le CA a perdu sept matches de suite. Au final, sur 26 journées, Brive aura été 14 fois lanterne rouge au classement, et quatre fois barragiste. Rien d'illogique finalement de voir les noirs et blancs descendre en cette fin de saison.

Quatre saisons de suite en Top 14

Le CA Brive Corrèze sort de quatre saisons en Top 14 durant lesquelles la lutte pour le maintien a été de mise, 11e par deux fois et 12e la saison dernière. Le club limousin doit vivre avec ses moyens, plus modiques que ses concurrents. Dans cette saison 2022-2023, Brive avait le 13e budget des clubs de l'élite (19,8 millions d'euros), juste devant Perpignan. Pas de surprise donc que ces deux équipes soient dans le bas du classement.

C'est malgré tout un champion d'Europe qui quitte l'élite, champion en 1997 dans la deuxième édition de la H Cup. Anomalie de l'histoire d'ailleurs, Brive est champion d'Europe mais pas champion de France, seul club du Top 14 cette saison à ne pas avoir remporté le championnat au cours du siècle écoulé.

