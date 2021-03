Top 14 : le CA Brive déroule en mode diesel contre Agen

Ce n'était pas le match de l'année, mais c'est le premier point de bonus offensif de la saison pour le CA Brive! Grâce à huit essais de So'otala Fa'aso'o, Setariki Tuicuvu, Julien Blanc, Setareki Bituniyata et des doublés de Sevanaia Galala et Axel Muller, les Brivistes l'emportent 57 à 3. Un succès construit lentement mais sûrement après une première mi-temps poussive et une seconde maitrisée parfaitement.

Réactions sur le fil Twitter de France Bleu Limousin.