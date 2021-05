Top 14 : le CA Brive impuissant à Clermont

C'était annoncé. Le CA Brive était en manque de rythme au moment de franchir le Plateau des Millevaches pour défier le rival clermontois. Un mois sans match, une dernière quinzaine marquée par le covid, à peine deux entraînements collectifs, et pourtant les Brivistes ont résisté. A la puissance et la précision des lancements de l'ASM, le CAB a opposé la folie... et un manque de discipline. Assez pour que Clermont l'emporte 37 à 27.

Les trois essais brivistes marqués par Kamikamica (51e), Jurand (70e), Tuicuvu (72e) n'ont pas suffit face aux quatre essais clermontois (Matsushima 7e, Iturria 24e, Fourcade 57e, Raka 63e). Le reste des points a été inscrit au pied par Morgan Parra et Thomas Laranjeira.

Réactions à venir sur le fil Twitter de France Bleu Limousin.