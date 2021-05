Top 14 : le CA Brive mangé par le LOU - RÉACTIONS

Indisciplinés et irréguliers, les Brivistes s'inclinent à Lyon 24 à 7. Inquiétude pour Thomas Laranjeira.

Pour son troisième match en huit jours, le CAB est venu à Lyon avec la volonté de donner du temps à certains, entre remplaçants et joueurs sur le retour. Mais le CAB n'a tenu qu'une dizaine de minutes. La faute à une indiscipline record (13 pénalités sifflées à la mi-temps) et un manque de rythme pour certains joueurs face à une équipe à la lutte pour les phases finales de Top 14. Défaite 24-7 au terme d'un match compliqué par les conditions météo.

Il a fallu dix minutes aux Lyonnais pour poser leur patte sur ce match et étouffer leurs adversaires. Les Brivistes ont passé une vingtaine de minutes à défendre mêlées et touches dans leurs 22 mètres, en encaissant deux essais par Ivaldi (21e) et Rodda (31e). Après quelques secondes en deuxième mi-temps , un coup de billard permet au LOU d'inscrire un troisième essai par Berdeu (42e).

La réaction coujou

Alors qu'on se dirige vers un large succès lyonnais, le CA Brive se rebelle grâce à ses remplaçants après l'heure de jeu et inscrit l'essai de la révolte par Chauvac (70e). Les dernières minutes sont à l'avantage des coujous qui redorent le blason blanc et noir. Assez pour priver Lyon du point de bonus offensif.

Laranjeira sort sur blessure

Sur le deuxième essai lyonnais, Thomas Laranjeira se baisse sur ses appuis pour plaquer Nakaitaci. Mais la charge du Fidjien éteint l'arrière du CAB. Le match est arrêté de nombreuses minutes. Le temps d'immobiliser Laranjeira au sol, les soigneurs lui posent une minerve pour protéger ses cervicales afin de le sortir sur une civière.

Une indiscipline criante

Si les Brivistes ont longtemps en première mi-temps, ils y ont laissé des plumes... et des joueurs. Avec trois cartons jaune encaissés pour la seule première mi-temps (Delarue 12e, Brennan 20e, Thomas 40e) et celui d'Esteban Abadie (47e), Brive a passé la moitié du match en infériorité numérique!

Les réactions d'après-match

