Top 14 - Le CA Brive s'incline contre le Racing 92 pour son deuxième match de préparation

Six mois après sa dernière sortie dans son antre et une victoire de prestige contre Lyon (30-16), avant le confinement et la fin brutale du Top 14, le CA Brive retrouvait son Stadium ce vendredi soir pour son deuxième et dernier match de préparation avant la reprise du championnat prévue dimanche 6 septembre face à Bayonne.

Après avoir dominé Valence-Romans (Pro D2) à Tulle il y a deux semaines, le CAB s'est cette fois incliné face au Racing 92, l'une des formations les plus redoutables du Top 14. Si les Brivistes ont entamé parfaitement la rencontre avec un essai de Bituniyata (3') après un ballon perdu au contact par les Franciliens sur leurs 40 mètres, les choses se sont ensuite compliquées alors qu'ils étaient au diapason du rythme, du défi physique et du combat. En cause, notamment, une touche défaillante avec sept ballons perdus dans le premier acte, alors que le CAB a eu le souci de jouer toutes ses pénalités obtenues.

Trop de ballons perdus en touche

Le Racing, qui n'en demandait pas tant, a marqué trois fois en exploitant cette fébrilité qui a empêché le CAB de lancer son jeu malgré deux mouvements d'ampleur. Un essai collectif (24'), Chat (30') et Tanga (38') ont sanctionné les Corréziens, qui ont répliqué juste avant la pause par Dufour (40'). Brive est alors mené 12-24.

Une répétition générale face à un adversaire très costaud

Sous la pluie, le CAB domine le début de seconde période mais ne parvient pas à concrétiser malgré plusieurs chaudes occasions, notamment des mêlées à cinq mètres de l'en-but. Le rythme retombe au gré des innombrables changements. Jusqu'à cet énorme choc tête contre tête entre Narisia et Hireche. Les deux Brivistes sortent en sang. Puis le Racing marque un essai de filou par Machenaud (63') après une pénalité vite jouée à 5m de l'en-but corrézien à la suite d'une mêlée écroulée. Mais les Corréziens, dans une dernière fulgurance, vont à l'essai par Tirefort qui conclut une relance de 80 mètres après un une-deux avec Jurand. Score final : 19-31. Défaillant en touche, le CAB a aussi connu des problèmes de discipline avec trois cartons jaunes reçus (Voisin, Kamikamica et Nansen). Voilà les deux points qu'il reste à retrouver avant la 1re journée du Top 14 dans une semaine contre Bayonne.