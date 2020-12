Top 14 : le CA Brive renverse Castres!

Que d'émotions! Qui aurait cru, à la mi-temps, que les Brivistes seraient capable de renverser les Castrais chez eux? Des joueurs du CO qui avaient marqué trois essais et qui avaient donc, à la pause, le point de bonus offensif en poche. Le CAB y a cru et ramène les quatre points du Tarn pour une victoire 25-24 grâce à un essai d'Axel Muller et les vingt points au pied de Thomas Laranjeira.