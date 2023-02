TOP 14 - Le CA Brive s'en va affronter le Racing 92 "avec des intentions"

Après une petite pause d'une semaine, le CA Brive revient au championnat, avec ce déplacement face au Racing 92 ce samedi à 17 heures. Un déplacement pas facile, surtout après la défaite de deux points face à Perpignan (22-24) . Cette défaite a fait beaucoup de mal dans les têtes des brivistes. "A chaud, ça a été une très grande frustration pour le groupe" souligne le jeune demi de mêlée Léo Carbonneau. "Après on a eu une semaine de vacances pour une grande partie du groupe, on a pu se vider la tête."

Recharger les batteries, Léo Carbonneau l'a un peu fait, mais il a fait partie surtout du groupe des moins de 20 ans qui a disputé le tournoi des six nations U20. La semaine dernière il était titulaire contre l'Irlande. "L'expérience en Irlande a été bénéfique, d'enchaîner avec une autre vision du rugby et un autre plan de jeu, ça m'a changé les idées" témoigne celui qui sera titulaire ce samedi.

Léo Carbonneau titulaire avec le CAB pour la 2ème fois

Pour les brivistes, il faut vite se tourner vers ce bloc de trois matchs : La Rochelle, Bordeaux et donc le Racing. Sur le papier, avec deux dernières défaites soldés à plus de 50 points (57-19 le 5 février 2022, 55-12 le 5 juin 2021), on promet l'enfer aux brivistes qui pourtant se disent déterminés à l'image de leur jeune demi-de-mêlée : "Faut aller faire un coup à l'extérieur, et pourquoi pas au Racing ? Ils sont un peu dans une spirale négative. En plus, on sait comment ça se passe à l'Arena, tout est possible."

Car le Racing n'est seulement que la douzième défense de Top 14. Autrement dit, c'est offensivement qu'il faut jouer sa carte. "Cette année, le Racing peut avoir 20 minutes où ils marchent sur l'eau et 10 minutes où ils ont un passage à vide. Il faudra qu'on exploite ces moments là pour scorer" souligne l'entraîneur des lignes arrières Jean-Baptiste Péjoine. "On va avoir plus de ballons en main et de mètres parcourus avec le ballon, c'est sûr. Après, le jeu offensif des trois-quarts, c'est pas se faire trois passes, il faut d'abord avoir des ballons rapides sur les rucks. Donc, il faudra d'abord être forts sur les bases" expliquait l'ancien demi-de-mêlée briviste.

Retours de Da Silva et Kunavula

Si Vasil Lobzhanidze est encore avec la sélection géorgienne, le CAB pourra compter sur le retour de plusieurs blessés : le talonneur Lucas Da Silva et le troisième ligne centre Mesulame Kunavula font leur grand retour. Côté Racing, on note sur la feuille de match la présence de trois anciens du CAB : Fabien Sanconnie en deuxième ligne, Kitione Kamikamica en troisième ligne et Peniami Narisia au talon.