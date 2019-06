Top 14 - Le CA Brive se sépare de Didier Casadéï

L'entraîneur des avants de Brive n'est plus Didier Casadéï. Alors qu'il lui restait un an de contrat, il vient d'être reçu par le CAB pour acter la séparation.

Brive-la-Gaillarde, France

Alors que le CA Brive vient de retrouver le Top 14 après un passage d'un an seulement en Pro D2, et alors que la reprise de l'entraînement est fixée ce lundi, le CAB n'a plus d'entraîneur des avants. Le club vient en effet de recevoir Didier Casadéï pour acter la séparation alors qu'il restait un an de contrat au technicien avec le club corrézien.

Dénicheur de talents

Didier Casadéï occupait cette fonction depuis près de dix ans à Brive, après avoir été promu entraîneur des avants à l'automne 2009. L'ancien pilier s'est, depuis, forgé une solide réputation en dénichant, dans les divisions inférieures, de nombreux joueurs prometteurs et a constitué, plusieurs saisons durant, un pack souverain qui a longtemps permis au CAB de se maintenir dans l'élite. Il a aussi assuré un intérim de manager, après le départ de Nicolas Godignon lors de la saison 2017-2018, n'empêchant pas la relégation du club en Pro D2 la saison passée.

Pas toujours la même vision

Cette séparation intervient alors que, depuis l'arrivée de Jeremy Davidson comme manager il y a un an, les deux hommes ne partageaient pas toujours la même vision. Il y a quelques semaines, Didier Casadéï avait été sollicité par le Racing 92 dont il a visité les installations, sans que les choses n'aillent plus loin.