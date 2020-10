Top 14 : le CA Brive sombre dans le derby contre Clermont

Courageux, le CA Brive est tombé sur un os et enchaîne une troisième défaite consécutive (21-43). Clermont prend le point de bonus offensif et la tête du Top 14 avant les autres matchs de la 7e journée du Top 14.

Menés tout le match, les Brivistes ont réagit en seconde mi-temps. Mais le CAB est tombée sur plus fort, sur l'un des leaders du Top 14 et perd finalement 21-43 malgré trois essais inscrits. Le 101e derby revient donc à Clermont.

L'analyse de Bruno Marty, le consultant de France Bleu Limousin: "On est tombé face à meilleurs que nous. Les Clermontois étaient plus forts, allaient plus vite. On a vu du spectacle avec neuf essais en tout. Les Brivistes n'ont rien lâché mais ont craqué en fin de match."

Réactions à venir