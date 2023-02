TOP 14 - Le CA Brive tombe avec les honneurs au Racing 92, mais redevient dernier du championnat

Cette 18e journée du championnat de Top 14 aurait pu voir un exploit retentissant sur la pelouse de la Paris La Défense Arena. Brive, en menant par deux fois dans le match, notamment au retour des vestiaires, aurait pu prétendre s'imposer face au Racing 92, chose qui ne s'est plus produite depuis 2002. Mais, trop imprécis en attaque en fin du match en gaspillant des munitions, les corréziens se sont inclinés 34 à 24 et repartent bredouille de l'Île de France.

Les brivistes avaient pourtant bien entamé la partie, notamment en inscrivant un essai par Léo Carbonneau (5e), réaction directe à une pénalité de Gibert. Brive n'aura sur la partie qu'un écart de dix points au moins. Même lorsque Brive aura à subir une infériorité numérique (plaquage dangereux de Setareki Bituniyata sur Donovan Taofifenua), le CAB s'emploiera et reviendra à trois points à la pause. EN deuxième mi-temps, le Racing 92 mettra le curseur un peu plus haut, surtout pour revenir dans le jeu, puisque Lucas Paulos plante son premier essai de la saison après une belle passe de Nicolas Sanchez. Quelques imprécisions empêcheront Brive de revenir au contact.

Patrice Collazo : "Ca m'emmerde pour les mecs"

"Autant contre Perpignan, c'était de la déception, autant, là, c'est de la frustration. Quand on voit ce qu'on y a mis, en terme d'intensité, d'état d'esprit....ouais, chaud ! Ca m'emmerde pour les mecs car je pense qu'on mérite pas ça. Félicitations au Racing, pas de problème. Ce qui me dérange, c'est les 21 points cadeaux qu'on donne, sur deux touches pas trouvées, une mêlée qu'on talonne chez nous et qui repart devant alors que la mêlée du Racing était un peu disloquée, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ca fait 21 points sur 34, faites la soustraction."

Esteban Abadie, troisième ligne et capitaine : "Le résultat est un peu sévère. Autant les deux derniers matchs, on avait pas été au niveau, autant aujourd'hui on a montré un beau visage. Mais c'est le sport. Repartir avec 0 points, c'est quand même beaucoup de frustration."