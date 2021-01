Top 14 : le CA Brive va bien se déplacer à Pau le 24 janvier prochain

Comme nous vous l'avions révélé sur France Bleu, Brive et Pau vont bien se rencontrer plus tôt que prévu. La Ligue Nationale de Rugby a reprogrammé le match, initialement annoncé en mars, le dimanche 24 janvier à 14h45, au stade du Hameau. Un affrontement entre concurrents directs pour le maintien.

Dans 100% Sport, sur France Bleu Béarn Bigorre, le président de la Section Paloise avait vendu la mèche. La situation n'était pas "difficile à déduire" disait Bernard Pontneau "ça sera pour un match face à un voisin proche qu'on n'a pas pu jouer, puis une deuxième journée qui s'enchaînera contre Brive". Ce mardi, la confirmation est tombée du côté de la Ligue Nationale de Rugby, alors qu'un comité directeur avait lieu à Paris. Brive se déplacera bien au Hameau le dimanche 24 janvier, à 14h45.

L'avantage, pour Pau, est de bénéficier de leur deuxième ligne prometteur Baptiste Pesenti, ce qui n'aurait pas pu être le cas en mars. Le palois fait partie des 37 jours sélectionnés par Fabien Galthié pour le Tournoi des Six Nations. En revanche, la dynamique est côté briviste : après la victoire au forceps contre Montpellier, Brive prend plus de points contre les six derniers que contre le top 8. De quoi espérer une victoire pour les Corréziens. Mais attention : après la défaite contre Clermont, Pau va affronter Bayonne à Jean-Dauger ce week-end. De quoi se relancer peut-être.

La 15ème journée également programmée

Les Brivistes savent également quand ils vont jouer fin janvier, contre Toulon à domicile, au Stadium. La rencontre se jouera le samedi 30 janvier, à 18h15.