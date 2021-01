TOP 14 - Le CAB dans le Béarn pour confirmer sa belle période

Le CAB arrive dans le Béarn avec le vent dans le dos. Les victoires s'enchaînent ces derniers temps, 4 en cinq matchs. Un joli rythme. Sur la même période, seul le leader du Top 14, le Stade Toulousain a fait mieux. Mais le CAB ne possède que 5 points d'avance sur Montpellier en position de barragiste pour la relégation. Face à la Section Paloise, pointé à un petit point du CAB, l'enjeux sera donc important pour les Brivistes.

Au match aller, le CAB avait remporté la partie (19-13) dans un match intense où les Brivistes avait terminé à 13 contre 14 Palois après trois expulsions.

"Ne pas s'enflammer"

Dan Malafosse, deuxième ligne du CAB espère que les Corrèziens seront prêt dès la première minute : "Il faut garder les pieds sur terre et ne pas s'enflammer. On a fait de jolies prestations ces derniers temps mais je retiens surtout les premières mi-temps ratées. _Si on veut s'imposer à Pau, il faudra jouer 80 minutes_."

Sur le papier, la Section peut paraître une équipe à la portée du CAB. Les Béarnais restent sur une belle victoire la semaine dernière du côté de Jean Dauger face à Bayonne (22-23) mais sont friables à domicile. Ils ont quatre défaites sur sept matchs joués à domicile. Dan Malafosse a joué dans le Béarn la saison dernière, il prévient : "Il y a de supers joueurs qui jouent en face, beaucoup d’internationaux. Le classement actuel ne reflète par leur réel niveau. Ils ont un effectif pour décrocher un Top 6." Les Brivistes sont prévenus.

Ce match est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Limousin dès 14h30.