Top 14 - Le calendrier de la saison 2023/2024 de l'ASM Clermont Auvergne journée par journée

On connait désormais le calendrier de la saison 2023/2024 en Top 14 pour l'ASM Clermont Auvergne.

L'ASM Clermont Auvergne débutera donc la saison prochaine par un déplacement à Oyonnax, le 19 août. Le calendrier de la saison 2023/2024 a été dévoilé ce mercredi par la Ligue nationale de rugby et on connaît donc les adversaires des auvergnats.

Un calendrier aménagé à la rentrée en raison de la Coupe du monde qui se déroule en France du 8 septembre au 28 octobre. Le Top 14 débutera le 19 août avec trois journées avant le début du Mondial où les équipes de Top 14 seront en pause. Le championnat reprendra dès le lendemain de la finale, le 29 octobre.

Dans le détail, on voit que l'ASM Clermont Auvergne va affronter les deux premières journées des équipes qui viseront le maintien, Oyonnax et Perpignan. Le gros morceau tombera dès le 2 septembre avec la réception du champion d'Europe en titre, le Stade Rochelais. Suivra deux mois de pause pour cause de Coupe de monde. La reprise se fera le 29 octobre avec un déplacement à Lyon, pour la 4e journée de championnat.

Les dates à ne pas manquer